Skoraj tri milijarde dolarjev za neprofitne organizacije

, nekdanja žena mogula Jeffa Bezosa, ki ji je ob ločitvi pripadel štiriodstotni delež podjetja Amazon – Bezosu ga je leta 1994 pomagala ustanoviti –, je napovedala novo donacijo sredstev v dobrodelne namene, tokrat v vrednosti 2,7 milijarde dolarjev (približno 2,2 milijarde evrov).Scottova je na lestvici najbogatejših zemljanov na 22. mestu, njeno premoženje je ocenjeno na slabih 60 milijard dolarjev. V zadnjem letu je v dobrodelne namene darovala že približno osem milijard. Tokratno donacijo je napovedala v blogovskem zapisu, ki mu je priložila seznam prejemnikov; 286 organizacij, ki delujejo na področjih rasne problematike, umetnosti in izobraževanja, med njimi je nekaj kolidžev in univerz, je izbrala s pomočjo raziskovalne ekipe in svojega novega moža, učitelja Dana Jewetta.Mackenzie Scott je leta 2019 podpisala Giving Pledge, zaobljubo najbogatejših zemljanov, da bodo darovali večino svojega premoženja v dobrobit družbe. Pobudo za to so dali Bill in Melinda Gates ter Warren Buffett. Jeff Bezos je še ni podpisal, Dan Jewett pa se ji je priključil marca. Ob tem je zapisal, da je po srečnem naključju poročen z eno najbolj darežljivih in prijaznih oseb, kar jih pozna, in se ji v nameri, da razdeli velik del premoženja med pomoči potrebne in tako služi drugim, pridružuje.Mackenzie Scott je 2,7-milijardno donacijo opisala kot »razmeroma veliko darilo«, namenjeno organizacijam, ki si več let prizadevajo uresničevati humanitarne cilje, ne da bi vedele, koliko denarja bodo imele na računih v prihodnjih mesecih. Verjame, da bodo denar porabile za dober namen; za nakup nujnih potrebščin, iskanje novih načinov, kako pomagati, za nove sodelavce, kar bo tem omogočilo tudi, da bodo imeli vikende proste in se bodo lahko naspali.