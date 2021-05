Skrivnostno izginotje zdravnika Navalnega

Aleksander Murahovski (49), glavni zdravnik, ki je Alekseja Navalnega (44) avgusta lani, potem ko se je ta zgrudil na letu iz Tomska v Moskvo, zdravil v bolnišnici v Omsku, je v petek skrivnostno izginil na lovskem izletu v Sibiriji.



Njegovo terensko vozilo je v petek obtičalo v gozdu, v bližini pa so opazili dva medveda. Pred izginotjem je bil v stiku z lovskimi tovariši. Sporočil je, da bo nadaljeval peš, kasneje pa se je menda izgubil v gozdu.



Februarja je umrl 55-letni zdravnik Sergej Maksimišin, lečeči zdravnik Navalnega, ki je največ vedel o njegovem zdravstvenem stanju. Govorice, da gre za smrt v sumljivih okoliščinah, ne potihnejo.



Avgusta lani je Murahovski sicer izjavil, da v krvi Navalnega niso našli sledov živčnega strupa in da so odkrili porušeno ravnovesje ogljikovih hidratov, ki ga je najverjetneje povzročilo znižanje sladkorja v krvi. Privrženci so Navalnega z zasebnim letalom odpeljali na zdravljenje v Nemčijo, kjer so potrdili, da so opozicijskega politika zastrupili z živčnim strupom novičokom.



V intervjuju za Der Spiegel je bil Navalni jasen, kdo po njegovem mnenju stoji za poskusom umora: »Trdim, da za zastrupitvijo stoji Vladimir Putin. Ključni dokaz je dejstvo, da lahko uporabo in izdelavo strupa iz skupine novičok naročita le dva človeka: vodja notranje tajne službe FSB ali vodja zunanje tajne službe SWR. Nobeden od njiju ne ukrepa brez Putinove vednosti.



Na vprašanje, zakaj so ga sploh izpustili iz države, je odgovoril, da so to preprečevali 48 ur, nato pa niso imeli druge izbire, saj bi se lahko zgodilo, da bi umrl v Omsku in bi Putin s tem priznal krivdo.



Kmalu po zdravljenju Navalnega je bil Murahovski povišan v regionalnega ministra za zdravje, Navalni pa se je na twitterju ponorčeval iz njega: »Lažeš, ponarejaš izvide in si v vsakem trenutku pripravljen ugoditi šefom, pa dobiš nagrado in napredovanje.« Po vrnitvi v Rusijo so Navalnega februarja letos aretirali.



Zdravstvenega ministra regije Omsk iščejo ruska nacionalna garda in prostovoljci.

