Slovo kitarista, ki se je podpisal pod uspešnico Is This Love

Po težki bitki z rakom je umrl britanski kitarist John Sykes, ki je igral pri skupinah Whitesnake in Thin Lizzy, poročata BBC in The Guardian. Pri skupini Whitesnake je sodeloval pri dveh albumih, a kar je še pomembneje, bil je soavtor nekaterih najbolj znanih pesmi, vključno s Still of the Night in Is This Love.

Rodil se je 29. julija 1959 v Readingu. Njegova družina se je kmalu preselila na Ibizo, kjer sta njegov oče in stric vodila diskoteko, tri leta pozneje pa so se vrnili v Blackpool. Svoje prve glasbene korake je naredil v bendu Streetfighter, nato se je pridružil heavy metal skupini Tygers of Pan Tang, s katero je posnel dva albuma. Vendar je Sykes leta 1982 zapustil skupino, saj ni bil zadovoljen z njenim glasbenim usmerjanjem. Istega leta se je pridružil irski rock skupini Thin Lizzy, kjer je s svojim metalskim zvokom precej prispeval k zadnjemu albumu skupine Thunder and Lightning, ki je izšel leta 1983. Po smrti frontmana Phila Lynotta je skupina razpadla.

John Sykes je bil kitarist pri Whitesnake in Thin Lizzy. FOTO: Wikipedia

K skupini Whitesnake ga je leta 1984 povabil. Sykes je debitiral na albumu Slide It In, ki je skupini prinesel velik uspeh v Združenih državah. Sykes je prav tako igral na albumu Whitesnake iz leta 1987, ki je bil kritično in komercialno zelo uspešen. Kljub temu so med snemanjem albuma nastali konflikti, zato je Coverdale vse preostale člane skupine preprosto odpustil. Da niso več člani skupine, so menda izvedeli kar prek posrednikov.

Sykes se je poskušal soočiti s Coverdalom, vendar ta ni privolil v sestanek. »Nikomur od nas ni rekel ničesar,« je Sykes dejal leta 2017 za revijo Rock Candy. »Bil sem besen in tega nisem hotel sprejeti. Tako sem šel v studio, kjer je David še snemal svoj vokal, toda preprosto je pobegnil. Usedel se je v avtomobil in se odpeljal!«

Kasneje je Sykes ustanovil skupino Blue Murder, izdali so dva albuma, vendar brez komercialnega uspeha. Nadaljeval je s solo kariero in izdal štiri studijske albume, poskušal je tudi obuditi Thin Lizzy, vendar neuspešno.

Poročen je bil z Jennifer Brooks, s katero sta imela tri sinove: Jamesa, Johna Jr. in Seana. Čeprav sta se z Jennifer ločila leta 1999, je Sykes ostal predan oče svojim otrokom, poroča The Guardian. Njegova družina je bila ob njem tudi v njegovih zadnjih dneh, kar je bilo zanj velika tolažba.

Po njegovi smrti se je sicer oglasil tudi David Coverdale. Na družbenih omrežjih je delil več fotografij iz njunih skupnih dni v Whitesnaku in izrazil iskreno sožalje družini, prijateljem in oboževalcem. Prav tako se je oglasil slavni kitarist Slash iz Guns N' Roses, saj je delil sliko Sykesa med nastopom in preprosto zapisal: »RIP«.