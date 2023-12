Slovo stoičnega policijskega načelnika

Po kratki bolezni se je v 62. letu starosti poslovil ameriški igralec Andre Braugher. Zaslovel je z vlogo trmastega policijskega načelnika Franka Pembletona v seriji Homicide: Life on the Street, ki so jo predvajali med letoma 1992 in 1998 in mu je prinesla nagrado emmy. Še odmevnejša je bila upodobitev še enega policijskega načelnika, Raymonda Holta v humoristični nanizanki Brooklyn Nine-Nine, za katero je prejel dve nagradi critics choice awards za najboljšo stransko vlogo v seriji in štiri nominacije za emmyja. Emmyja je osvojil tudi za vlogo v miniseriji Thief, v kateri je upodobil organizatorja ropa.

Kot najmlajši v družini štirih otrok se je leta 1962 rodil v Chicagu, za študij gledališke igre na Stanfordu pa je dobil štipendijo. Kasneje se je izobraževal tudi na Juilliardu. V svojem prvem filmu Bitka za slavo (Glory) iz leta 1989 je upodobil vojaka, vloge mož v uniformi pa so ga spremljale skozi celotno kariero. Leta 2020 se je o upodabljanju policistov razgovoril za revijo Variety. »Po desetletjih igranja teh likov ugotavljam, da so me te vloge tako posrkale, da sem tudi sam postal žrtev mitologije. Da policisti v imenu branjenja zakona kršijo zakon, je resnično grozljivo spolzko področje, ki opravičuje in odpira vrata za kršenje zakona. To bodo nekako morale nasloviti vse policijske serije.«

Detektiva je med letoma 2002 in 2004 igral tudi v policijski seriji Hack, v seriji Zdravnikova vest pa je bil psihiater. Dvakrat je bil za emmyja za najboljšo stransko vlogo nominiran tudi v komični seriji Men of a Certain Age. Videli smo ga tudi v drami Ona ve (She Said, 2022) o uredništvu New York Timesa, ki je prva razkrila obtožbe proti Harveyju Weinsteinu. Igral je izvršnega urednika časopisa.