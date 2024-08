Šov se mora nadaljevati

Četrtek, petek in sobota prejšnji teden bi morali biti srečni dnevi za desettisoče oboževalcev in predvsem oboževalk ameriške pop-country-mehki rock zvezdnice Taylor Swift, ki je nameravala nastopiti na treh razprodanih koncertih na osrednjem dunajskem in avstrijskem stadionu Ernst Happel. Množice, tudi iz Slovenije, so se za koncerte obrisale pod nosom, saj so jih zaradi možnosti terorističnega napada, katerega načrtovanje je mladi domnevni napadalec najprej priznal in potem zanikal, odpovedali.

V četrtek bo 34-letna Američanka nadaljevala turnejo Eras v Londonu, kjer bo do torka odigrala pet koncertov na največjem britanskem stadionu Wembley. A so zaradi dunajskih dogodkov številni njeni oboževalci zaskrbljeni, da se ne bi kaj takega ponovili tudi v Angliji. Londonska policija je sporočila, da je varnost vseh njihova največja skrb, a za zdaj nič ne kaže, da bi bili koncerti pod vprašajem.

To potrjujejo tudi drugi odgovorni. Diana Johnson, ki je na notranjem ministrstvu odgovorna za policijo in druge vidike javne varnosti, je povedala, da seveda ocenjujejo morebitne varnostne grožnje na koncertih in bodo policisti v tem času še bolj pozorni na vse, kar se dogaja. Da koncerti bodo, je potrdil londonski župan Sadiq Khan; tudi on je poudaril, da bo prioriteta varnost.

Pevka je letos junija v sklopu aktualne turneje – začela se je marca 2023 v ZDA, končala se bo decembra v Kanadi – že odigrala ti koncerte na Wembleyju. Iz ekipe Taylor Swift ni prišla nobena informacija, da razmišljajo, da bi londonske koncerte odpovedali. Tudi vstopnice so bile v ponedeljek še naprodaj. Turneja Eras sicer že veliko pred zaključkom velja za najbolj dobičkonosno vseh časov.