Splav je vprašanje socialne pravičnosti

Nizozemska zdravnica in umetnica Rebecca Gomperts se že leta bori za pravico vseh žensk do umetne prekinitve nosečnosti, če jo hočejo. Njen boj ni omejen na teorijo, ampak v mednarodnih vodah ob obalah držav, ki splav prepovedujejo ali ovirajo, usidra ladje, na katerih opravljajo varne abortuse. Omogoča pa tudi dostop do tako imenovanih tablet za splav, s katerimi je mogoče nezaželeno nosečnost prekiniti s pomočjo kemije.

V njeni neprofitni organizaciji Aid Access, registrirani v Avstriji, od leta 2018 omogočajo spletni nakup teh tablet in navodila ter pomoč zdravnikov na daljavo ženskam po vsem svetu, ki nezaželene nosečnosti ne morejo varno prekiniti drugače. Pred kratkim objavljena razsodba ameriške različice ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča, s katero naj bi odpravili pravico so splava na federalni ravni in jo prepustili posameznim zveznim državam, je po besedah Gompertsove izjemno povečala zanimanje za te tablete v ZDA. Če bo razsodba – uradno naj bi jo objavili prihodnji mesec – dejansko odpravila zaščito do abortusa na zvezni ravni, bo namreč vsaj 20 od 50 ameriških zveznih držav takoj prepovedalo ali drastično omejilo pravico do splava. Veliko jih ima zakone o tem že pripravljene in bodo stopili v veljavo takoj ko (oziroma če) bodo razsodbo objavili in bo njena vsebina takšna, kot je prišla v javnost.

Kot je povedala Rebecca Gomperts - revija Time je 55-letnico leta 2020 uvrstila med 100 najvplivnejših osebnosti na svetu -, je bilo povpraševanje po teh tabletah v Ameriki že prej veliko. Od oktobra 2020 do decembra lansko leto so dobili več kot 45.000 naročil. Zdaj jih je še veliko več, saj je nekatere po Gompertsovi zagrabila panika.

Po njenem je dostop do abortusa vprašanje, povezano s socialno pravičnostjo. V ZDA, kjer je splav plačljiv, si ga veliko žensk enostavno ne more privoščiti, bodisi zaradi visoke cene bodisi zaradi oddaljenosti od klinik, kjer ga opravljajo, kar je spet povezano s stroški za potovanje do tja. Seveda so na slabšem predvsem revnejše ženske.

Sicer je tovrstne tablete mogoče na spletu za nekaj sto evrov kupiti marsikje, vendar gre za ponudnike, ki delujejo izključno za profit. Delovanje Aid Accessa je drugačno. Naročnice kombinacijo dveh zdravil plačajo glede na svoj gmotni položaj, dobijo natančna navodila, organizacija preveri, kako je šlo, naročnice pa se lahko na daljavo tudi posvetujejo z zdravniki, s katerimi sodelujejo.

Rebecca Gomperts je postala znana leta 2014, ko so posneli film Vessel (Ladja). V njem so prestavili misije organizacije Women on Waves – tudi to je ustanovila nizozemska zdravnica, sicer mati dveh otrok –, na katerih na najete ladje namesti zabojnik, v katerem je oprema za varen splav. Na ladjo vstopijo zainteresirane potnice iz držav, kjer je splav prepovedan ali je dostop do njega težak, potem pa se zasidra v mednarodnih vodah, kjer na njej veljajo nizozemski zakoni. Takšne misije so od leta 2001 izvedli na Irskem, Poljskem, v Španiji, Maroku, Gvatemali in Mehiki.