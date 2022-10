Žalostno srečanje z Amy Winehouse

Producentka filmov o Jamesu Bondu Barbara Broccoli je v pogovoru za dokumentarec The Sound of 007 (Zvok 007) spregovorila tudi o srečanju s pokojno pevko Amy Winehouse. »Čustveno je bila zelo krhka,« je povedala o leta 2011 umrli pevki. »Razumeli ste, kako je lahko ustvarila tako ganljivo glasbo, saj je imela zelo globoka čustva. In bilo je zelo tragično.«

Producentka, ki se je s serijo 007 začela ukvarjati leta 1977, je, kot poroča spletna stran Entertainment Weekly, dodala še: »Kakšen neverjeten talent. Kakšen neverjeten glas. Kakšna neverjetna oseba je bila. In bilo je zelo zelo žalostno.« Amy Winehouse je leta 2008 za serijo 007 naredila poskusni posnetek naslovne pesmi, vendar je potem v filmu Kvantum sočutja niso uporabili.

Barbara Broccoli prihaja iz filmske dinastije. Oče Albert R. Broccoli je bil soproducent prvega filma o agentu 007, Dr. No. Do leta 1974 si je producentske naloge delil s Harryjem Saltzmanom, potem je nekaj 007-filmov produciral sam, leta 1995 pa je del producentskih poslov predal hčeri Barbari.

Trdijo, da so zelenjavi dali ime

Barbarina mama Dana je kot gledališka igralka delala na odrih v New Yorku in Bostonu, ukvarjala se je s scenariji, po srečanju z Albertom Broccolijem pa je delala v produkcijski ekipi serije 007. Tudi Barbarin polbrat Michael G. Wilson je filmski človek. Od leta 1995 je pod serijo 007 skupaj z Barbaro Broccoli podpisan kot glavni producent. Michael je sicer sin Dane Broccoli in Lewisa Wilsona, prvega filmskega Batmana.

Danes 62-letna Barbara Broccoli je bila rojena v Los Angelesu, po selitvi družine v Veliko Britanijo, kjer je bil oče solastnik produkcijske hiše Eon Productions, pa je odraščala v Londonu. Filmski študij je končala v Los Angelesu, od leta si s polbratom Michaelom Wilsonom delita direktorsko funkcijo v družbi Eon

Productions. Ko je bila Barbara stara 17 let, je začela delati v družinskem podjetju; postavili so jo v oddelek za stike z javnostjo. Ob filmski produkciji se je ukvarjala tudi z gledališko. Ko gre za film, je sicer neločljivo povezana s serijo 007, vendar je producirala tudi nekaj filmov, ki niso povezani s slavnim britanskim agentom.

Filmska dinastija, ki nosi ime strašansko zdrave zelenjave, ima korenine na italijanskem jugu, v Kalabriji. Oče Albert, imenovan Cubby, se je rodil v newyorški četrti Queens. No, pri zelenjavi velja biti bolj natančen: filmska dinastija Broccoli namreč trdi, da je zelenjava, bližnja sorodnica zelja in cvetače, v resnici poimenovana po njihovih prednikih iz toskanskega obmorskega mesta Carrara. Torej je dinastija Broccoli podelila ime tako tajnemu agentu 007 kot z antioksidanti bogati zelenjavi.