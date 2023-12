Srečna kot že dolgo ne

Igralka Sienna Miller je pred dnevi zablestela na naslovnici revije Vogue, na kateri je pokazala nosečniški trebuh. Konec decembra bo praznovala 42. rojstni dan. Za modno revijo je povedala, da z igralcem Olijem Greenom pričakujeta deklico. Iz prejšnje zveze s Tomom Sturridgeem že ima 11-letno hčerko Marlowe. Dejala je, da je na vrhuncu kariere in tudi osebne sreče. Prihodnje leto bo premiero doživel film Horizont, v katerem igra in ki se dogaja v obdobju ameriške državljanske vojne, režiral pa ga je Kevin Costner. »Snemanje je bilo težko, saj sem bila takrat že noseča.

Snemali smo v puščavi med škorpijoni in kačami. Vročina je bila neznosna.« Nastopila bo tudi v novi in menda zadnji sezoni serije Nikar tako živahno, ki jo ustvarja komik Larry David. Prav tako ima veliko načrtov za delo v gledališču. Leta 2025 bo v Londonu igrala v predstavi Njegovo dekle Petek, navdihnjeni z istoimensko filmsko klasiko iz leta 1940, v kateri sta igrala Cary Grant in Rosalind Russell.

S 27-letnim igralcem Olijem Greenom sta se spoznala leta 2021 na zabavi za noč čarovnic, ki jo je priredil njun skupni prijatelj. Še istega večera sta se poljubila. »Rekla sem si, to je absurdno. Ta odnos nima prihodnosti. Zelo se je moral potruditi, da sva šla potem skupaj na pijačo.« Na prvi zmenek je pripeljala prijateljico Emily Blunt, tako jo je bilo strah. Ni jih všeč, da jo novinarji kar naprej sprašujejo o njuni razliki v letih. »Čeprav smo že leta 2023, vsi moralizirajo, da se moramo ženske obnašati letom primerno.« Zato s ponosom na rdeči preprogi pokaže nosečniški trebušček in svojega lepega mladega fanta. »Ko berem, kaj vse o meni pišejo na družabnih omrežjih, se zavem, v kako patriarhalni in mizogini družbi v resnici živimo.«

Oli Green je pred kratkim nastopil v najnovejši sezoni serije Krona, upodobil je Ruperta Fincha, prijatelja Kate in Williama iz časa študija na univerzi St. Andrews.

Za Vogue je Sienna Miller spregovorila tudi o starem škandalu, ko jo je takratni partner Jud Lowe prevaral z varuško njegovih otrok in se kasneje zapletel še z natakarico. »Ravno takrat sem nastopala v gledališki predstavi, in čeprav se mi je čez noč podrl svet in skoraj nisem mogla vstati iz postelje, sem se morala vsak večer smehljati na odru in nastopati pred 800 gledalci. Tisti dnevi so bili tako grozni, da se jih niti ne spomnim več.«