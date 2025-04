Strokovnjakinja za ljubezen

Angleška novinarka in pisateljica Dolly Alderton je bila večkrat razglašena za eno najvplivnejših mladih žensk v Veliki Britaniji. Prav tako so jo izbrali za eno najboljših kolumnistk na Otoku, čeprav ne piše klasičnih kolumn, ampak ima v časopisu Sunday Times rubriko Dear Dolly – dobro brane zaupne besede, v katerih odgovarja na različna intimna vprašanja bralcev.

Te dni je na dan prišla novica, da je Dolly Alderton scenaristka nove mini serije, ki je adaptacija literarne klasike Jane Austen Prevzetnost in pristranost. Pisateljica je namreč prepričana, da vsaka generacija potrebuje novo interpretacijo te večne zgodbe. Ena od njih je bila na primer zgodba o Bridget Jones pisateljice Helen Fielding, ki je takoj začarala bralce po vsem svetu.

Mini serijo v šestih delih, ki jo producira Netflix, bodo začeli snemati v drugi polovici leta. Vlogo gospe Bennet, ki si iz vsega srca želi omožiti svojih pet hčera, bo odrigrala izjemna Olivia Colman. Emma Corrin in Jack Lowden pa bosta Elizabeth Bennet in gospod Darcy. Režijo so zaupali Eurosu Lynu, ki je režiral posamezne dele uspešnih serij kot so Dr. Who, Broadchurch in Happy Valley.

Milenijska avtorica je zaslovela že s svojo prvo knjigo spominov Vse, kar vem o ljubezni, ki je prevedena tudi v slovenščino, v kateri opisuje svoja nora dvajseta – zabave, nesrečne zmenke, ljubezni, tinder in prijateljstva. Po njenem scenariju so posneli istoimensko nadaljevanko, ki je požela odlične kritike.

V svojem prvem romanu Ghost (Duh), je opisovala priljubljeno dejavnost sodobnih moških, ki po nekaj srečanjih – ponavadi z ženskami, ki jih najdejo na aplikacijah za zmenke, preprosto izginejo in se jim nikoli več ne oglasijo.

Tudi njeni podkasti so bili uspešnica. Vsi imajo radi Dolly. Ko je imela predstavitve knjig, je večkrat zapored razprodala dvorano London Coliseum in njene oboževalke – jasno je, da so predvsem ženske – so menda po prireditvi v bližnjih barih popile ves chardonnay. V knjigi Dear Dolly: On Love, Life and Friendship (Draga Dolly – O ljubezni, življenju in prijateljstvu) je izbrala najboljše zaupne besede iz te svoje rubrike oziroma najboljša vprašanja bralcev in njene odgovore nanje. Knjiga je zabavna, iskrena in živa. Dolly Alderton je namreč v svojih odgovorih neverjetno iskrena in veliko piše tudi o sebi, je kot najboljša prijateljica, ki jo potrebuješ takrat, ko se tvoja čustva razletijo po tleh kot razbita kitajska vaza.

Pri Mladinski knjigi je pred kratkim izšla njena zadnja uspešnica V ljubezni je pač tako, v katerem opisuje ljubezenske dogodivščine stand-up komika Andyja. Pri New York Timesu so jo uvrstili med najboljše knjige leta 2024.