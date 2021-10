Pekinški ogenj bo v Olimpiji zagorel brez gledalcev

V ponedeljek bodo slovesno prižgali plamenico, v torek pa bodo ogenj predali organizatorjem, da bo začel potovanje proti Pekingu, gostitelju zimskih olimpijskih iger. Zimske igre bodo od 4. do 20. februarja 2022. Podobno kot na slovesnosti marca lani, ko so prižigali ogenj za olimpijske igre Tokio 2020; te so nato zaradi koronske pandemije izpeljali šele letos poleti, bo tudi ponedeljkova slovesnost »žrtev« koronavirusnih omejitev.

Slovesnost bo potekala na ostankih templja boginje Here v Olimpiji, prizorišču antičnih grških iger od osmega stoletja pred našim štetjem do četrtega stoletja našega štetja.

Baklo bo prižgala tako kot marca letos pred OI v Tokiu prižgala Xanthi Georgiou. Na slovesnosti bodo lahko prisotni le predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), grškega in kitajskega komiteja, grška predsednica Katerina Sakelaropulu in peščica polno cepljenih predstavnikov medijev.

Olimpijska plamenica tudi ne bo opravila tradicionalne poti na grških tleh, po prižigu ognja jo bodo prenesli v atensko Akropolo, kjer bo prenočila, so sporočili iz grškega olimpijskega komiteja.