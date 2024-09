Temačni rocker bo godel v bližini

Slovenija ni ravno država, v kateri bi se svetovne rock zvezde izmenjevale na odrih ena za drugo. Ena redkih izjem je Nick Cave, po rodu Avstralec, po življenju svetovljan, ki je kar reden gost pri nas. Leta 2017 je, na primer, razprodal eno največjih tukajšnjih prizorišč, ljubljansko Areno Stožice. Na tokratni turneji, na kateri bo od 24. septembra letos do maja prihodnje leto s svojo skupino The Bad Seeds predstavljal njihov 18. studijski album Wild God, ki so ga izdali konec avgusta, se ne bo ustavil v Sloveniji, ampak takoj čez mejo, v zagrebški Areni. Koncert bodo tam odigrali 15. oktobra; če ste eden od njegovih v Sloveniji kar številnih oboževalcev, boste morali z nakup vstopnice pohiteti, saj gredo menda zelo dobro v promet.

Še prej, 22. septembra, bo Cave praznoval 67. rojstni dan. To ni njegov edini letošnji jubilej. Maja je minilo 40 let, odkar se je njegovo ime prvič pojavilo na naslovnici albuma. Maja 1984 so Nick Cave and the Bad Seeds namreč izdali svoj studijski prvenec From Her to Eternity. Pred tem je bil pevec avstralske poznopunkerske oziroma postpunkerske skupine The Birthday Party. Že z njo je koncertiral ne samo v Avstraliji, ampak so si bazo poslušalcev ustvarili tudi drugod po svetu, predvsem v Evropi. V iskanju tudi več kot underground uspeha so šli najprej v London in potem v zahodni del takrat z zidom pregrajenega Berlina, kjer pa so kmalu po selitvi leta 1983 razpadli. Vzrok so bila nesoglasja med člani in izgorelost zaradi stalnega nastopanja, podprtega z uživanjem mamil.

Življenje Nicka Cava so zaznamovale selitve med Avstralijo, Evropo, Brazilijo in Združenimi državami Amerike, dve destletji odvisnosti od heroina in tudi družinske tragedije. Kakor se pogosto dogaja slavnim in bogatim, tudi če sami nimajo težav z mamili, so življenje na robu izkusili tudi njegovi otroci. Dva sta padla čez rob. Eden dobesedno, saj je sin Arthur Cave leta 2015, star komaj 15 let, pod vplivom psihadelika LSD padel s pečin v bližini južnoangleškega obmorskega letovišča Brighton, kjer je družina Cave takrat živela. Leta 2022 pa je zaradi še vedno uradno neznanih vzrokov umrl najstarejši od njegovih otrok, 31-letni maneken Jethro Lazenby, sicer narkoman s psihičnimi težavami. Z njim Cave, ki ni nikoli živel z njegovo materjo, v prvih letih po rojstvu sploh ni imel stikov. Potem sta menda vzpostavila dokaj dobre odnose.