Potem ko je v nedeljo v osmini finala teniukega Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premegal Čeha Jiržija Lehečko, se je Srb Novak Đoković odločil za bojkot običajnega pogovora na igrišču.

Đoković je zgolj poprijel za mikrofon in dejal: »Najlepša hvala, ker ste nocoj tukaj. Cenim vašo podporo. Vidimo se v naslednjem krogu, najlepša hvala.« Kasneje je na omrežju X objavil videoposnetek, v katerem je pojasnil, zakaj avstralski televiziji Channel 9 po tekmi ni dal intervjuja. Vzrok za odločitev je bil voditelj teve program Tony Jones, ki se je v eni informativnih oddaj norčeval iz srbksih navijačev ter žalil njihovega idola. Srbski zvezdnik je od televizije zahteval opravičilo.

Jones je dejal, da so bile njegove izjave v skladu s humorjem, ki ga pri svojem delu ves čas uporablja, potem pa se je srbskemu taboru in navijačem opravičil in priznak, da je prstopil mejo dobrega okusa. Med drugim je v svojem komentarju izjavil, da naj bi bil Đokovčć kot tenisač precenjen, aludiral je tudi na Srbovodeportacijo iz Avstralije pred tremi leti, ker Đoković ni bil cepljen proti covidu-19. »Novak! Precenjen igralec je! Vrzite ga ven!«

Na drugi strani je Đoković držal obljubo, organizatorji prvega letošnjega turnirja za veliki slam pa so sporočili: »Novak je sprejel javno opravičilo novinarja, gre naprej in je popolnoma osredotočen na naslednji obračun.«

Đoković je pojasnilo, kot rečeno, objavil na omrežju X, ki je v lasti Elona Muska. Slabi dve minuti dolg videoposnetek je manj kot uro po objavi delil tudi Musk in pripisal: »Veliko bolje je, da z javnostjo komuniciraš neposredno kot preko negativnih filtrov starih medijev.« Na Muskovo pripombo se je odzval tudi Đoković: »Dejansko je tako.«

Đokovića naslednji obračun čaka v četrtfinalu, tekmec pa je eden glavnih favoritov za končno zmago Španec Carlos Alcaraz.