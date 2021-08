Tik pred sojenjem na rutinski pregled

Nekdanjega predsednika Južne Afrike Jacoba Zumo so konec prejšnjega tedna odpeljali v bolnišnico na zdravniški pregled, so sporočili iz zapora, kjer 79-letni politik prestaja 15-mesečno kazen zaradi zaničevanja sodišča. Sojenje zaradi domnevne Zumove vpletenosti v korupcijski škandal se bo predvidoma začelo danes.



Tiskovni predstavnik Fundacije Jacoba Zume Mzwanele Manyi je za Reuters povedal, da je to bil rutinski pregled, na katerem so zdravniki ocenili, ali je pacientovo zdravstveno stanje dovolj stabilno, da se lahko zglasi na sodišču. »Vsakdo, ki je pridržan, vključno z vsemi obsojenimi zaporniki, ima pravico do pogojev pridržanja, ki so v skladu s človekovim dostojanstvom, vključno z [...] zdravljenjem,« so pristojni organi komentirali dogajanje. Imena bolnišnice niso navedli – pričakovano, saj je Južno Afriko le dan zatem, ko je Zuma 8. julija začel prestajati zaporno kazen, zajel val nasilja, v katerem je po navedbah tamkajšnje vlade umrlo več kot 300 ljudi v provincah Guateng in KwaZulu-Natal, od koder je doma Zuma, od leta 1999 do 2005 podpredsednik in od leta 2009 do 2018 predsednik Južne Afrike. Zuma ima v vladajočem Afriškem nacionalnem kongresu še vedno veliko podpore, zato postopki proti njemu rušijo krhka razmerja v že tako nestabilni državi; letošnji izgredi v Južni Afriki veljajo za najhujše po koncu odprave apartheida leta 1994. Gmotno škodo so doslej ocenili na 3,45 milijarde ameriških dolarjev.



Zuma je v začetku julija sporočil, da ne namerava v zapor. »Če me pri moji starosti na vrhuncu pandemije pošljejo v zapor, je enako, kot bi me obsodili na smrt,« je dejal in tako nadaljeval boj z oblastmi. Leta 2018 so ustanovili preiskovalno komisijo, da bi raziskala obtožbe o korupciji med njegovo vladavino, vendar ni hotel stopiti pred preiskovalce niti predstaviti svojih dokazov, da bi se opral obtožb.



Tako imenovana Zondova komisija, imenovana po namestniku južnoafriškega vrhovnega tožilca Raymondu Zondu, pred katero bi moral stopiti Zuma, preiskuje sume podkupovanja pri nakupu evropskih vojaških lovskih letal, patruljnih čolnov in druge vojaške opreme v današnji vrednosti skoraj 7 milijard evrov iz leta 1999. V dolgoletni karieri od borca proti apartheidu do predsednika je bil Zuma obtožen številnih stvari, največkrat korupcije, leta 2005 pa tudi posilstva. Do zdaj se je poročil šestkrat, trenutno je poročen s štirimi ženami. Natančno število njegovih otrok ni znano, ocene se gibljejo med dvajset in triindvajset. Kot poglavar številne družine živi na posestvu Nkandla, ki so ga v času njegovega predsedovanja obnovili za približno 20 milijonov evrov državnega denarja.

