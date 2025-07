Tretjič zavrnili njeno prošnjo za pomoč pri samomoru

Tržaško zdravstveno podjetje Asugi je 49-letni Tržačanki Martini Oppelli že tretjič zavrnilo prošnjo po samomoru z zdravniško pomočjo, piše italjanski Rai. Zadnja zavrnitev je prišla 4. junija. Gospa Oppelli že več kot dvajset let boleha za multiplo sklerozo, hudo degenerativno boleznijo, ki jo je pripeljala do skoraj popolne paralize.

Po besedah odvetnice Filomene Gallo, ki je tudi državna sekretarka združenja Luca Coscioni, se pri zdravstvenem podjetju Asugi sklicujejo na presojo, da preživetje Martine Oppelli ni odvisno od zdravniške pomoči in da zato ne izpolnjuje pogojev, ki jih za to možnost predvideva razsodba italijanskega ustavnega sodišča. V združenju Coscioni, kjer budno spremljajo njen primer, so zapisali, da je zdravstveno stanje 49-letnice vedno slabše in da je za preživetje odvisna od zdravil ter strojev.

Odvetniška ekipa gospe Oppelli je proti odločitvi podjetja Asugi vložila pritožbo. Iz zdravstvenega podjetja so odvrnili, da bodo takoj sprožili ponoven ocenjevalni postopek za presojo njenega zdravstvenega stanja. Združenje Coscioni je ravnanje zdravstvenega podjetja označilo za »nečloveško« in ga obtožilo »obstrukcije«. Stalno zavračanje prošenj je po oceni združenja primerljivo z mučenjem.

Martina Opelli je doslej vedno poudarjala, da želi umreti v svojem mestu. Po zadnji zavrnitvi pa je sporočila, da ni pripravljena preživeti »še enega neznosnega poletja«. Zaradi tega zdaj preučuje možnost, da bo pomoč poiskala v Švici, kjer je samomor z zdravniško pomočjo omogočen, še piše Rai.