500.000 ljudi prihaja na koncert v Zagreb – spektakel ali nevarna prireditev?

Hrvaška se te dni ukvarja z vprašanjem, ali je Thompsonov koncert na zagrebškem hipodromu zgolj spektakel za množice ali pa dogodek, ki ogroža javni red, zdravje in ustavno ureditev.

Koncert bo po besedah organizatorjev največji solo koncert v zgodovini države. A ob obljubah o »nepozabnem prazniku domoljubja« so se v javnosti oglasili zaskrbljeni posamezniki, zdravniki, novinarji in politiki.

Peticija proti koncertu: Ne žrtvujte zdravja ljudi

Hrvaška novinarka iz HRT Nataša Škaričić je na spletni platformi Change.org sprožila peticijo z naslovom Blokirajte Thompsonov koncert, ne pa Zagreba in bolnišnic, ki je v nekaj dneh zbrala več kot 11.000 podpisov. Opozarja, da bo dogodek zaradi izjemnega števila obiskovalcev povzročil prometne zastoje, onemogočil dostop do bolnišnic in potencialno ogrozil življenja ljudi.

»Kdor živi v Zagrebu, ve, kaj pomeni koncert z nekaj deset tisoč obiskovalci. Prometne zapore, sirene reševalcev, zasedene bolnišnice. Tokrat gre za več kot 100.000 ljudi, in to tik ob največjem kliničnem centru v državi,« je zapisala Škaričićeva.

Dodaja, da so številni zdravstveni delavci potihoma zaskrbljeni, saj so bile menda bolnišnice pozvane, naj za 20 odstotkov sprostijo posteljne kapacitete za nujne primere, ki bi lahko nastali med koncertom.

Zagrebški hipodrom leži tik ob Kliničnem bolnišničnem centru Rebro in v bližini več drugih zdravstvenih ustanov. Po poročanju hrvaških medijev je ministrstvo za zdravje večjim bolnišnicam poslalo navodilo, naj zagotovijo dodatne postelje za nujno pomoč v času dogodka.

Zdravnica dr. Jelena Milošević je za hrvaški portal Telegram.hr povedala: »Takšni dogodki ob tako pomembni bolnišnici niso le neprimerni, ampak nevarni. Gre za osnovno vprašanje dostopnosti zdravstvene oskrbe, ki bi morala biti v vsakem trenutku zagotovljena.«

Mestne oblasti opozarjajo: Ne potujte v Zagreb

Hrvaška turistična skupnost (HTZ) je izdala opozorilo, naj se prebivalci in turisti med 4. in 6. julijem izogibajo Zagrebu zaradi napovedanega prometnega kolapsa. Mesto bo delno zaprto, med drugim bodo zaprti mostovi čez Savo in več vpadnic. Župan Tomislav Tomašević je že pozval prebivalce, naj ta dan ne uporabljajo osebnih vozil.

Med drugim bodo zaprta območja Kajzerice, Zapruđa in Most svobode, uvedene bodo dodatne avtobusne in železniške linije, na terenu pa bo več kot 800 redarjev, gasilcev, zdravstvenega osebja in cistern s pitno vodo.

Nekdanja premierka Jadranka Kosor je na omrežju X zapisala: »Kako to mislite, da boste zaprli tri glavne mostove zaradi koncerta? To ni normalno in še manj je nedolžno.«

Marko Perković - Thompson je v javnosti razvpita osebnost. S svojimi domoljubnimi, pogosto militaristično obarvanimi pesmimi in uporabo spornih zgodovinskih simbolov – med njimi tudi ustaškega pozdrava »Za dom spremni« – že vrsto let deli javnost.

Hrvaška levičarska političarka Katarina Peović je v izjavi za Slobodno Dalmacijo dejala: »Thompson promovira genocidne ideologije in sovraštvo do drugačnih. Takšen koncert v središču prestolnice pomeni legitimizacijo skrajne desnice s strani države.«

Thompsonovi koncerti so bili v preteklosti prepovedani v več državah, med drugim v Sloveniji (Maribor, 2017), Nemčiji, Avstriji, Švici in na Nizozemskem. Razlogi so bili večinoma povezani z njegovo sporno simboliko in domnevnim poveličevanjem ustaškega režima.

Organizatorji: Vse pod nadzorom

Kljub kritikam organizatorji zatrjujejo, da bo vse potekalo mirno in varno. »Gre za čisto glasbeni dogodek, brez političnih konotacij. Smo domoljubi, ne ekstremisti. Varnost bo zagotovljena,« so zapisali v izjavi za Večernji list.

Dogodek podpirajo tudi nekatere veteranske organizacije, ki ga predstavljajo kot praznik hrvaške identitete in zgodovinskega spomina. Thompsonov koncert tako že zdaj odmeva močneje kot katerakoli pesem, ki jo bo pel 5. julija.