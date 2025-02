Trume obiskovalcev še naprej izzivajo bruhajočo Etno

Turistična atrakcija Etna med spektakularnim bruhanjem lave in pepela v teh dneh privablja še več radovednežev, ki izzivajo neljube posledice. Ne le najbolj aktiven, ampak tudi najvišji evropski vulkan s kar 3.350 metri nadmorske višine, je po poročanju italijanskega portala Qds že tretji dan zapored v rumeni varnostni fazi. Sicilijanska civilna zaščita poziva ljudi, naj se vulkanu ne približujejo na več kot 300 do 500 metrov, a na priporočeno varnostno razdaljo se ne samo posamezniki, ampak tudi množice požvižgajo.

Potem ko so najprej za nekaj dni zaprli letališče v Catanii, je to od včeraj spet odprto. Turizem je s tem seveda dobil poseben nov zagon. Kopičijo se prometni kolapsi, ko si obiskovalci želijo priti do žarečega čuda sredi zasneženega pobočja čim prej, da bi dobili kar najboljši posnetek s telefonom. S tem je seveda tudi vsako reševanje ljudi v težavah precej oteženo.

Reševanje in igra z ognjem

Generalni direktor sicilijanske civilne zaščite Salvo Cocina, ki naj bi bil v stalnem stiku s predsednikom regije Sicilije Renatom Schifanijem in z župani občin, pohodnike poziva k največji možni previdnosti in k upoštevanju občinskih odlokov. Posebej se bojijo velikega navala ljudi ob koncu tega tedna. Cocina je v objavi na facebooku sporočil, da so do zdaj morali reševati že kopico ljudi, ki so se v divje snežno-ognjene razmere podali s povsem neprimerno opremo, med drugim so rešili žensko, ki je imela za piko na še panični napad.

Navkljub očitni nevarnosti se številni še vedno igrajo z ognjem. Po poročanju ABC News je aktivni vulkan med drugim privabil ekipo izurjenih smučarjev, ki so se drzno spustili po snežni brežini tik ob tekoči lavi. Na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, eden od njih ob tem zmagovito dviga roke v zrak.

Nepredvidene eksplozije

Po podatkih sicilijanske civilne zaščite se je na slavno, stalno nemirno goro, ki sodi pod zaščito Unesca, le v minulih dneh povzpelo že na tisoče pohodnikov in smučarjev. Mnogi se ne zavedajo smrtne nevarnosti, ko se zaradi toplotne razlike med magmo in snegom sprožajo nepredvidene eksplozije. Te med drugim ustvarjajo dobesedno vrele potoke.

Na posnetkih, ki jih na družbenih omrežjih objavljajo uporabniki, lahko vidimo, kako posamezniki očarani čepijo tudi le slab meter stran od takšnih vrelišč in čudež narave lovijo z elektronskimi napravami. Lava je tam nazadnje bruhala julija lani, kar je trajalo približno en mesec. Tokratni izbruh se je začel na višini 3.000 metrov nadmorske višine 8. februarja s posebej veličastnimi izlivi v dneh okoli valentinovega.

Kako nepredvidljiva je Etna, med drugim priča tragedija, ki se je zgodila konec januarja letos, le nekaj dni pred izbruhom. Po poročanju portala Catania Today sta zaradi do zdaj še ne popolnoma pojasnjenih razlogov izgubili življenje dve osebi, med drugim tudi sedemnajstletni domačin Danilo Marletta. Ta je bil na pohodu s sošolci, ko so se na težje dostopnem zasneženem področju nenadoma vdrla tla. Padel je več sto metrov globoko in kljub hitremu posredovanju helikopterja gasilske brigade na izjemno težko dostopnem terenu ga niso mogli rešiti.