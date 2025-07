Število hudo podhranjenih otrok, mlajših od pet let, se je potrojilo

V New Yorku se danes začenja mednarodna konferenca na ministrski ravni za uresničitev rešitve dveh držav, ki jo gostita Francija in Savdska Arabija. Tačas pa so se Palestinci v Gazi previdno odzvali na »taktičen premor«, ki ga je za določena območja razglasila izraelska vojska, da bi v palestinsko enklavo lahko prispela »minimalna količina pomoči«, kot je dejal Benjamin Netanjahu. Izraelski napadi se v enklavi kljub konvoju kakšnih sto tovornjakov s humanitarno pomočjo nadaljujejo. Združeni narodi pozdravljajo priložnost za dostavo pomoči, ki jo je Izrael doslej blokiral, vendar opozarjajo, da bo treba storiti še več.

Danes in v torek bo na ministrski ravni potekal prvi del konference, ki je bila prvotno načrtovana za junij, a so jo preložili zaradi izraelskega napada na Iran. Na drugem delu se bodo ob septembrski Generalni skupščini ZN v New Yorku zbrali voditelji z vsega sveta. Takrat bo Francija glede na nedavno napoved predsednika Emmanuela Macrona priznala Palestino. Sogostiteljica Savdska Arabija, ki je sicer tesna zaveznica Zahoda, po drugi strani še vedno ni pripravljena priznati Izraela in z njim normalizirati odnosov. Mednarodni pritisk za rešitev dveh držav je posledica zaostrovanja vojne v Gazi, kjer je prebivalstvo podvrženo vsakodnevnim napadom in lakoti. Izrael zavrača oblikovanje palestinske države na območju Gaze in Zahodnega brega, ki ju zaseda. Na slednjem načrtuje tudi močno širitev naselbin, ki so nezakonite po mednarodnem pravu. Slovenijo, ki je pred dobrim letom priznala Palestino, bo na konferenci zastopala ministrica Tanja Fajon. Na ministrstvu so kot glavni cilj konference navedli »mobilizacijo konkretne politične, varnostne in gospodarske podpore implementaciji rešitve dveh držav, katere rezultat bo neodvisna, suverena in demokratična palestinska država, ki bo sobivala v miru in varnosti z Izraelom«.

Kot sporočilo Svetovnega programa za hrano (WFP) povzema Guardian, 90.000 žensk in otrok v Gazi nujno potrebuje zdravljenje zaradi podhranjenosti, saj da je vsak tretji človek več dni brez hrane. »WFP ima v regiji – ali na poti vanjo – dovolj hrane, da bi za skoraj tri mesece nahranil celotno prebivalstvo 2,1 milijona ljudi,« so sporočili in dodali, da je potrebno premirje, da bi hrana dosegla celotno prebivalstvo Gaze.

Po navedbah palestinskih oblasti je v enklavo od jutra doslej prispelo manj kot 100 tovornjakov s pomočjo, potrebovali pa bi jih 600 na dan.

»Potrebujemo trajne in hitre ukrepe, vključno s hitrejšim izdajanjem dovoljenj za konvoje s pomočjo, več voženj na dan do mejnih prehodov, da lahko prevzamemo tovor, varne poti in konec napadov na ljudi, ki prihajajo po hrano,« je dejal generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Tom Fletcher.

Združeni narodi pozdravljajo premore

Združeni narodi so pred tem v nedeljo pozdravili izraelsko uvedbo humanitarnih premorov in dejali, da bodo v tem času skušali doseči čim več sestradanih ljudi.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je dejal, da je Izrael kot okupacijska sila v Gazi dolžan zagotoviti zadostno količino hrane. »Otroci stradajo in umirajo pred našimi očmi. Gaza je distopično prizorišče smrtonosnih napadov in popolnega uničenja,« je dodal.

»Premori niso dovolj, da bi ublažili potrebe ljudi, ki v Gazi obupno trpijo,« je medtem v nedeljo ocenil britanski zunanji minister David Lammy. Izraelsko napoved t. i. humanitarnih premorov je označil za »ključno, vendar bistveno prepozno«.

Po podatkih ZN kar tretjina prebivalstva na območju Gaze že več dni ni jedla, okoli 470.000 ljudi pa trpi za lakoto, ki ima lahko za posledico smrt. Po navedbah Svetovnega programa ZN za hrano (WFP) je mesečno potrebnih več kot 62.000 ton pomoči v hrani, da bi zadostili potrebam v enklavi.

Izraelska vojska je sporočila, da je začela »taktično premor« na gosto poseljenih območjih Gaze, Deir al Balaha in Muvasija, da bi »povečala obseg humanitarne pomoči« na tem območju. Premor se bo ponavljal vsak dan od 10. do 20. ure po lokalnem času do nadaljnjega, Izrael pa bo nadaljeval boje na drugih območjih Gaze.

Kmalu po začetku humanitarnega premora je Izrael izvedel zračni napad na stavbo v mestu Gaza, pri čemer je bilo več mrtvih.

90.000 žensk in otrok v Gazi nujno potrebuje zdravljenje zaradi podhranjenosti. FOTO: Bashar Taleb/AFP

Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom Škotske dejal, da se bo moral Izrael odločiti o svojih naslednjih korakih v Gazi, in dejal, da ne ve, kaj se bo zgodilo, potem ko sta se Izrael in ZDA prejšnji teden umaknila iz pogajanj s Hamasom o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev.

Izrael zavrača »lažne trditve o namernem stradanju v Gazi«

Izrael je sporočil, da so ukrepi namenjeni izboljšanju humanitarnih razmer, in ovrgel »lažne trditve o namernem stradanju v Gazi«. Objavil je tudi posnetek nočne zračne dostave pomoči, ki je vsebovala moko, sladkor in konzervirano hrano. Pomoč so iz zraka prispevali tudi Združeni arabski emirati in Jordanija.

Izrael je še sporočil, da bo vzpostavil humanitarne koridorje, ki bodo ZN omogočili dostavo hrane in zdravil v Gazo, ter priklopil elektriko v razsoljevalno napravo za preskrbo z vodo.

Izraelska vojska straži pomoč, ki je prispela za Gazo. FOTO: Carlos Reyes/AFP

Prebivalci so novico o humanitarnih premorih sprejeli z zadržanostjo, saj ne verjamejo, da jih Izrael želi rešiti lakote. »Odprtje humanitarnih prehodov za vstop pomoči ne bo spremenilo ničesar na terenu, četudi bo trajalo teden ali dva, saj sta humanitarna kriza in lakota v Gazi presegli vsa pričakovanja,« je dejal Ejad al Bana, učitelj matematike in oče sedmih otrok.

On in drugi prebivalci so za Guardian povedali, da v nedeljo na tržnici niso opazili nobene spremembe v razpoložljivosti ali ceni blaga, razen moke, ki se je čez noč znižala za približno 20 odstotkov. Zdravnik je povedal, da v bolnišnici Naser, kjer nujno potrebujejo prehranska dopolnila za podhranjene, niso prejeli nobenih medicinskih pripomočkov.

Drugi so bili bolj kritični do novih ukrepov pomoči, zlasti do zračnih dostav. Palestinsko ministrstvo za zdravje je v nedeljo potrdilo deset poškodb, ki naj bi jih povzročili paketi z medicinsko pomočjo.

Humanitarne pomoči dovolj, a ne more do ljudi

Predstavniki Svetovnega programa za hrano so izrazili zadovoljstvo z novimi ukrepi, o katerih upajo, da bodo omogočili povečanje oskrbe z nujno potrebno hrano. »WFP ima v regiji – ali na poti vanjo – dovolj hrane, da bi za skoraj tri mesece nahranil celotno prebivalstvo 2,1 milijona ljudi,« so v nedeljo sporočili in dodali, da je potrebno premirje, da bi zagotovili, da hrana doseže celotno prebivalstvo Gaze.

Humanitarna pomoč iz zraka FOTO: Bashar Taleb/AFP

Izgnani vodja Hamasa v Gazi Kalil al Haja je v nedeljo dejal, da so pogajanja o prekinitvi ognja z Izraelom »nesmiselna zaradi nadaljnje blokade in lakote«.

Žrtve na obeh straneh

Zdravstveni uradniki v bolnišnicah Al Avda in Al Aksa v osrednji Gazi so sporočili, da je bilo v izraelskem streljanju ubitih najmanj 17 ljudi, ki so čakali na tovornjake s pomočjo. Izraelska vojska pa je sporočila, da je izstrelila opozorilne strele na osumljence, ki so ogrožali vojake, in da ni bila seznanjena s kakršnimi koli žrtvami.

Medtem ko je Izrael napovedal svoje najnovejše humanitarne ukrepe, je nadaljeval bombardiranje Gaze, pri čemer je bilo ubitih 38 ljudi, vključno s 23 ljudmi, ki so iskali pomoč. V enem od napadov je bil ubitih najmanj devet ljudi, vključno s tremi otroki, pri čemer je bil zadet šotor, v katerem so bile razseljene osebe na jugu Gaze.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je v nedeljo potrdilo deset poškodb, ki so jih domnevno povzročili paketi z medicinsko pomočjo. FOTO: Bashar Taleb/AFP

Število hudo podhranjenih otrok, mlajših od pet let, se je v kliniki v Gazi potrojilo. Po navedbah izraelske vojske se je skupno število ubitih vojakov od začetka spopadov povzpelo na 898.