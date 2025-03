Trumpov najljubši Irec nima šans

Ker so v zgodovini najpomembnejše politične funkcije zasedali ljudje, ki jih na odločilnih položajih nikakor ne bi pričakovali, ni nič nenavadnega, da se je v irske politične igre vključil eden najkontroverznejših borcev mešanih borilnih veščin Conor McGregor: »Jaz sem edina logična izbira. Prihaja leto 2025,« je lani septembra napovedal svojo kandidaturo za predsednika Irske.

Od tedaj je razglašal, kaj bi počel na oblasti, zatrjeval je, da bi imel vse odgovore, ki jih ljudje na Irskem iščejo pri tatovih delovnega človeka, rušilcih v družinskih skupnosti ter uničevalcih malih podjetij.

Podpirata ga Elon Musk in vplivnež ter samooklicani mizoginist Andrew Tate, ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da je McGregor njegov najljubši Irec in da ima najboljše tetovaže, kar jih je kdaj videl. Borca je Trump na dan svetega Patrika celo povabil v Belo hišo, tam se je McGregor pritoževal nad nezakonitim priseljenskim izsiljevanjem v svoji domovini, na kar se je oglasil irski premier Micheal Martin, češ da športnik nikakor ne odraža stališč irskega ljudstva.

Kljub podpori iz ZDA Gail McElroy, profesorica politologije na Trinity College Dublin meni, da so možnosti, da bi bil McGregor izvoljen, skoraj enake ničli, predvsem zaradi dveh ovir. »Najprej moraš biti nominiran in nato pridobiti večino glasov. Obe oviri sta zanj skoraj nepremostljivi,« je poudarila.

Kandidati morajo biti imenovani na enega od dveh načinov. Prvi je pridobiti podporo 20 članov Oireachtas, predstavnikov v spodnjem in zgornjem domu irskega parlamenta. Drugi način je imenovanje štirih od 31 irskih lokalnih oblasti, tj. okrožnih ali mestnih svetov. »Mislim, da je skoraj nepredstavljivo, da bi ga podprli štirje okrožni sveti.« Tudi če bi se McGregor prebil skozi postopek imenovanja, so njegove možnosti, da bi bil izvoljen, »res preprosto nemogoče«, pravi profesorica McElroy.

McGregorjeva skrajno desničarska in populistična politika je morda na prvi pogled privlačna za razočarane volivce – njegove objave na družabnih omrežjih so bile povezane z nemiri proti priseljencem v Dublinu leta 2023 –, vendar je anketa iz decembra 2023 v Irish Independentu pokazala, da bi le osem odstotkov vprašanih glasovalo za McGregorja, 89 odstotkov pač ne.

Nenazadnje McGregor s seboj nosi sila sporno prtljago, v prvi vrsti gre za sodbo iz novembra 2024, ki je 35-letni Nikiti Hand, ki je McGregorja obtožila posilstva, prisodila več kot 200.000 funtov odškodnine. Podjetje za videoigre je prekinilo sodelovanje in Tesco je bil eden od več trgovcev na drobno, ki so prenehali prodajati alkoholne znamke, povezane z McGregorjem, potem ko je porota v primeru ugotovila, da je borec mešanih borilnih veščin leta 2018 Handovo v hotelu.Prav tako je priznal krivdo za napad na moškega v pubu v Dublinu leta 2019 in je bil predmet številnih drugih obtožb nasilništva in spolnih napadov.

Čeprav obstaja del volilnega telesa, ki bi podprl Trumpu podobne kandidate, Irska nima ničesar v primerjavi z deležem Američanov, ki delijo ta stališča. Obstajajo ljudje z desničarskimi ali populističnimi ali protipriseljenskimi pogledi, a premalo, da bi pomagali McGregorju na mesto predsednika države..