Trumpova zmaga opogumlja botra brexita

Medtem ko velik del sveta s strahom gleda na ponovni vzpon Donalda Trumpa, je to za Nigela Faragea dobra novica. Šestdesetletnega zagovornika brexita je opogumil volilni uspeh njegovega prijatelja onstran Atlantika, daje mu pridih moči.

Podobno kot na primer madžarskemu premieru Viktorju Orbánu in italijanski predsednici vlade Giorgii Meloni – a ta dva sta na oblasti. Pri botru brexita, ki je letos že poskrbel za izjemno vrnitev, pa je izid volitev v ZDA okrepil njegovo prepričanje, da lahko gre še dlje. Pri tem so mu v korist oblaki, ki se zbirajo nad aktualnim premierom Keirom Starmerjem.

Farage, ki vodi novonastalo desničarsko stranko Reformirajmo Združeno kraljestvo (Reform UK), je na julijskih volitvah prvič dobil sedež v britanskem parlamentu, kar je oklestilo glasove poraženih konservativcev. Zdaj si prizadeva, da bi laburistom, ki so po polomiji torijcev prevzeli oblast, skrajšal čas na Downing Streetu, kot je to storil Trump, ki je vladavino demokratov v Združenih držav Amerike omejil na en mandat.

Starmer z ekipo se zaveda grožnje

Farageov kolega, reformni poslanec Richard Tice, je ob Trumpovi zmagi zapisal, da je šlo za »celovito zavračanje statusa quo« in da imajo volivci »dovolj klasičnih, gladkih politikov, ki se izmotavajo, govorijo nekaj, a nimajo rezultatov«. Kljub temu da je laburistična stranka julija dosegla osupljivo zmago, zdaj nervozno gleda čez ramena na možnost volitev, ki bi se osredotočale na priseljevanje in življenjske stroške.

To so ista vprašanja, ki so spodbudila Trumpovo vrnitev v Belo hišo. Starmer in njegova ekipa se dobro zavedajo grožnje, s katero se soočajo. Claire Ainsley, nekdanja svetovalka zdajšnjega premiera, ki trenutno živi v Washingtonu, je povedala, da »populistična desnica vidi, da obstaja praznina«, in da imajo laburisti »zdaj priložnost, da dokažejo, da se moti«.

Medtem ko je britanski premier naglo čestital Trumpu za zmago, je bila njegova armada laburističnih poslancev precej bolj zadržana glede izida ameriških volitev. Nekateri so to celo povedali na glas, predsednica odbora za zunanje zadeve Emily Thornberry je na primer vztrajala pri svojem prejšnjem opisu republikanskega kandidata kot »rasista, spolnega predatorja«. Poslanec, ki mu je bila zagotovljena anonimnost, je dejal, da je Trumpov uspeh »očitno pomemben« za laburistično prizadevanje, da obdrži volivce.