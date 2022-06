Umolknil je angelski glas umetnin režiserja Davida Lyncha

V 66. letu starosti je umrla Julee Cruise, pevka, ki se je v kolektivni spomin zapisala, ko je odpela pesem Falling, s katero se je začenjala serija Twin Peaks režiserja Davida Lyncha. Pesem je napisal skladatelj Angelo Badalamenti, pevki pa je v seriji pripadla tudi manjša stranska vloga. Julee Cruise, zobozdravnikova hči s podeželja ameriške zvezne države Iowa, je bila šolana glasbenica – študirala je francoski rog. Badalamenti in Lynch sta pevko opazila že nekaj let pred serijo Twin Peaks. Njeno eterično petje se je pojavilo na koncu Lynchevega kultnega filma Blue Velvet (1986). Julee je imela v filmu Blue Velvet še eno pomembno nalogo: zvezdi filma Isabelli Rossellini je pomagala naštudirati naslovno pesem, Blue Velvet.

FOTO: Bertrand/Wikipedia

Julee Cruise ima v delovni biografiji zapisanih nekaj nastopov na Broadwayu, vendar je njeno delo z režiserjem Lynchem in skladateljem Badalamentijem bistveno pomembnejše. Leta 1990 je sodelovala pri Lynchevem avantgardnem projektu, Industrijski simfoniji št. 1, v katerem sta sodelovala še dva redna člana Lynchevih zasedb,in. Laura Dern je nepogrešljiva igralka v filmih Davida Lyncha, Julee Cruise pa je bila dolgo časa nepogrešljiv pevski glas režiserjevih umetnin. Lynch je za skladbe, ki jih je pela, napisal več besedil. V sodelovanju z Lynchem in Badalamentijem je Julee posnela tudi predelano verzijo popevke Summer Kisses, Winter Tears, bolj znane v izvedbi Elvisa Presleyja.

Na turnejah je nekajkrat nastopala z ameriško novovalovsko skupino B-52, ko je nadomeščala pevko Cindy Wilson. Pogosto je sodelovala z jazzovskim pevcem in dirigentom Bobbyjem McFerrinom (tistim Bobbyjem, ki je človeštvo osrečil tudi s pop hitom Don't Worry, Be Happy), njen angelski glas so cenili producenti elektronske glasbe. Pogosto je na novo posnela stare hite pevskih legend in jim zagotovila vlila manj ceneno življenje. Sicer je snemala dokaj malo – v njeni zapuščini so štirje albumi.

Leta 2018 je resno zbolela in se borila z depresijo. »To kraljestvo je zapustila po svoji izbiri. Brez obžalovanja. Počiva v miru ... Med njenim odhajanjem sem predvajal [pesem] Roam,« je ob slovesu zapisal njen mož Edward Grinnan.

»Morda je pravi čas, da cenimo vso dobro glasbo, ki jo je ustvarila, in se je spomnimo kot odlične glasbenice, pevke in velike osebnosti,« je ob njeni smrti dejal David Lynch.

Uspeh serije Twin Peaks ni presenetil le Davida Lyncha, pač pa tudi Julee Cruise. »Strašno zabavno je bilo biti del nečesa, kar je postalo bum. Nismo pričakovali, da se bo to zgodilo. Življenje prinaša lepa presenečenja,« je o seriji pred petimi leti povedala za Los Angeles Times.