Umrl igralec filma Parazit Lee Sun Kyun

Umrl je južnokorejski igralec Lee Sun Kyun, najbolj znan po svoji vlogi v z oskarjem nagrajenem filmu Parazit. Leeja, ki ga je po poročanju Guardiana zaradi suma uporabe drog preiskovala policija, so našli v sredo v avtu v parku v Seulu. Star je bil 48 let.

Leeja so našli, potem ko je njegova žena sporočila, da je zapustil dom, sama pa je našla poslovilno pismo.

Igralca je 23. decembra zaslišala policija zaradi suma uporabe marihuane in drugih drog. Štiri dni kasneje so ga našli mrtvega. FOTO: Foto Yonhap/AFP

Guardian še poroča, da so Leeja trikrat zaslišali na policiji, nazadnje minuli konec tedna, ko naj bi zaslišanje trajalo 19 ur. Igralec naj bi pojasnjeval, da je bil zaveden, nato pa naj bi ga zaradi uporabe drog izsiljevali. Južna Koreja ima zelo strogo zakonodajo in uporaba drog se najpogosteje kaznuje z najmanj šestimi meseci zapora, pa vse do 14 let za povratnike ali prekupčevalce.

Ob obisku policije oktobra je Lee v izjavi medijem med drugim dejal, da se iskreno opravičuje za razočaranje, ki ga je povzročil številnim ljudem.

Igralca so našli v njegovem avtu v parku v Seulu. FOTO: Yonhap/AFP

Lee je na televizijskih zaslonih debitiral v seriji Ljubimci, kasneje pa za svoje vloge prejel številne nagrade. Najbolj prepoznaven je po vlogi premožneža v filmu Parazit. Satirična srhljivka južnokorejskega režiserja Bong Joon-hoja je leta 2019 prejela štiri oskarje. Bong Joon-ho je dobil oskarja za režijo, Parazit za najboljši izvirni scenarij (Bong Joon-ho, Han Jin-won) in po pričakovanju tudi najboljši film v tujem jeziku. Parazit je tistega leta popolnoma zasenčil številne druge odmevne produkcije.