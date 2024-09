Umrl igralec James Earl Jones, ki je posodil glas Darthu Vaderju

V ameriški zvezni državi New York je v ponedeljek v 94. letu starosti umrl ameriški igralec James Earl Jones, je po navedbah televizije CNN sporočil njegov agent Barry McPherson. Temnopolti igralec je med drugim znan po tem, da je svoj globoki glas posodil likom Dartha Vaderja v Vojni zvezd in Mufase v Levjem kralju.

James Earl Jones je v svoji dolgi in bogati karieri osvojil dve televizijski nagradi emmy, dve gledališki nagradi tony in eno za življenjsko delo, filmsko nagrado zlati globus, častnega oskarja za življenjsko delo, grammyja, Nacionalno medaljo za umetnost in priznanje Kennedyjevega centra. Leta 2022 so po njem poimenovali gledališče na newyorškem Broadwayju.

James Earl Jones je na univerzi Michigan študiral dramo. FOTO:Jemal Countess/Afp

Rodil se je januarja 1931 v baraki v državi Mississippi, njegov oče Robert Earl Jones pa je zapustil družino še pred njegovim rojstvom in kasneje postal boksar in igralec. Mati ga ni mogla preživljati in ga je poslala svojim staršem na kmetijo v državo Michigan. Stara starša sta ga kasneje posvojila in vzgojila.

Do osnovne šole so ga imeli za nemega, ker ni hotel govoriti in tudi v srednji šoli je komuniciral s sporočili na papirju. V srednji šoli je učitelj slišal, da piše pesmi in ga je uspel prepričati, da je eno od njih prebral na glas. S pomočjo učiteljev in sošolcev je začel normalno govoriti.

Na univerzi Michigan je študiral dramo in igral košarko, od leta 1953 do leta 1955 pa je bil v vojski. Kasneje se je preselil k očetu v New York in študiral igro, vmes pa z očetom opravljal priložnostna dela za preživljanje med iskanjem vlog.

Konec 60. let prejšnjega stoletja je zaslovel z vlogo v gledališki predstavi Broadwayja The Great White Hope (Veliki beli up), kjer je igral prvega temnopoltega svetovnega prvaka v boksu Jacka Johnsona, ki je osvojil naslov sredi 20. let prejšnjega stoletja. Zanjo je leta 1968 dobil tudi gledališko nagrado tony.

James Earl Jones je posodil glas likom Dartha Vaderja v Vojni zvezd in Mufase v Levjem kralju. FOTO: Olivier Chassignole/Afp

Leta 1972 je isto vlogo zaigral tudi v istoimenskem filmu in dobil nominacijo za oskarja za glavno moško vlogo, kar je bila šele druga nominacija za temnopoltega igralca po Sidneyju Poitierju.

Za vlogo v predstavi Fences leta 1987 je dobil tonyja. Leta 1977 je osvojil grammyja za zvočno knjigo Great American Documents.

Med drugim je nastopil v filmih Conan the Barbarian z Arnoldom Schwarzeneggerjem, The Greatest z Mohamedom Alijem ter v treh priredbah pisatelja Toma Clancyja iz časov hladne vojne - The Hunt for Red October, Patriot Games in Clear and Present Danger. Nastopil je tudi v številnih televizijskih serijah in oddajah.

Obe njegovi soprogi sta bili prav tako igralki. Najprej se je leta 1967 poročil z Julienne Marie Hendricks, nato pa leta 1982 s Cecilio Hart s katero sta imela sina Flynna Earla.