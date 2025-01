Umrl je slikar Petar Beus, znan po slikah, razpetih nekje med dejanskim in imaginarnim svetom, deloval je tudi pri Studiu Marketing Delo. V njem je bil angažiran kot oblikovalec kompleksnih nalog.

Rojen je bil leta 1939 v Mostarju, a se je njegova družina veliko selila, saj je oče delal pri železnici. Slikarstvo je najprej študiral v Bosni in Hercegovini, na šoli za Primjenjenu umjetnost v Sarajevu pri Voji Dimitrijevuću in pri Mići Todoroviću. Leta 1962 je diplomiral iz dekorativno-zidnega in štafelajnega slikarstva.

Nato je študij slikarstva nadaljeval v Sloveniji, na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, in sicer pri Mariju Preglju, Francetu Miheliču in Gabrijelu Stupici. Pri slednjem je diplomiral.

Poleg vrste samostojnih razstav doma in v tujini se je udeležil tudi mnogih skupinskih razstav, njegova dela pa so v številnih zbirkah.

Ukvarjal se je s slikarstvom, risbo in grafiko, zanimalo ga je predvsem upodabljanje žensk, portretov, aktov ali tihožitij. V svojih slikah, razpetih med dejanskim in imaginarnim svetom, ni skrival vznesenosti nad nežnim lepotnim idealom. Njegove slike govorijo z barvno in svetlobno harmonijo, ki večinoma prerašča tudi v mojstrski zapis slikarjevega notranjega občutja.

Zanesljivo risbo je vzdrževal zlasti v pastelu, v slikanju z oljnimi barvami pa je prepuščal vodilno vlogo barvi. S trdno zasnovo je ustvarjal prava razmerja med kompozicijo in barvo tako na manjših slikah kot tudi na slikah večjih dimenzij, je nekoč o njem zapisala Tatjana Pregl Kobe.