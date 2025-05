Umrl režiser Petdesetih odtenkov sive

V 72. letu starosti je umrl ameriški režiser James Foley, ki je med drugim režiral dramo Glengarry Glen Ross ter nadaljevanji filma Petdeset odtenkov sive – Petdeset odtenkov teme in Petdeset odtenkov svobode. Kot je za New York Times povedal Taylor Lomax iz agencije ID, je Foley umrl zaradi možganskega tumorja.

»James Foley ni bil le nadarjen režiser, ampak tudi tesen prijatelj,« je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa za Los Angeles Times povedal menedžer Florent Lamy.

Foleyjeva zadnja kinematografska filma sta bila nadaljevanji erotičnega filma Petdeset odtenkov sive z Jamiejem Dornanom in Dakoto Johnson v glavnih vlogah. Od leta 2013 je posnel 12 epizod televizijske serije Hiša iz kart s Kevinom Spaceyjem v glavni vlogi.

Ena njegovih prvih uspešnic je bil psihološki triler At Close Range, ki ga je predstavil na Berlinalu leta 1986. V njem sta v glavnih vlogah očeta in sina zaigrala Christopher Walken in Sean Penn. Režiral je tudi več glasbenih videospotov za pop zvezdnico Madonno, pevko pa je pred kamero pripeljal tudi v komediji Who's That Girl iz leta 1987.

Z zvezdniki, kot so Jack Lemmon, Al Pacino, Ed Harris in Alan Arkin, je posnel dramo Glengarry Glen Ross, v filmu Strah iz leta 1996 sta v glavnih vlogah zaigrala Mark Wahlberg in Reese Witherspoon. Sledil je film Celica smrti s Chrisom O'Donnellom in Geneom Hackmanom, posnet po romanu Johna Grishama, iz leta 2007 pa je njegov film Popolni tujec z Bruceom Willisom in Halle Berry v glavnih vlogah.