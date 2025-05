»Habemus Papam! Leonem XIV. Cerkev je danes dobila novega svetega očeta, Leona XIV. Prvega papeža iz Združenih držav Amerike, redovnika, duhovnega sina sv. Avguština, misijonarja v Peruju, matematika in dr. cerkvenega prava, od leta 2023 prefekta Dikasterija za škofa, torej človeka, ki pozna tudi Rimsko kurijo,« je za Delo zapisala prof. dr. Alenka Arko, predstojnica Katedre za dogmatično teologijo na Teološki fakultet v Ljubljani.

dr. Alenka Arko. Foto Tatjana Splihcal

»Pred konklavom je veljal za enega od tistih, ki lahko gradijo mostove tako v Cerkvi kot zunaj nje, ki je pozoren na družbena vprašanja in ekologijo, na pastoralne izzive in misijonsko razsežnost Cerkve.

Ko se je vidno ganjen pojavil na balkonu lože bazilike Svetega Petra, je vse prepričal, da želi nadaljevati smer, ki jo je začrtal v svojem pontifikatu papež Frančišek: prizadevanje za mir, za pravičnost, za sinodalno Cerkev, ki hodi skupaj, ki je odprta za vse.

Večkrat se je s hvaležnostjo spomnil nanj in kot prvi pozdrav ponovil njegov zadnji blagoslov, blagoslov vstalega Kristusa: »Mir vam bodi!« Verjamem, da bo konkretne korake vedno izbiral kot odgovor na Kristusovo vprašanje Petru, katerega naslednik je danes postal: »Ali me ljubiš bolj?« in da bo v ta globoki dialog vpletal tudi glasove škofov, kot najožjih sodelavcev, vsega Božjega ljudstva in vseh ljudi.

Cerkev z njim gotovo nadaljuje pot ne le Frančiška, ampak vrste Petrovih naslednikov – novi papež si je izbral ime Leon (predhodnik Leon XIII. je znan kot papež, ki so mu bila pri srcu družbena vprašanja), vstopa pa tudi v novo obdobje, ki ga bo oblikovala njegova osebna poklicanost, iz katere bo zajemal.«

»Tradicionalisti z izidom konklava nedvomno niso zadovoljni«

Aleš Črnič. FOTO: Blaž Samec/Delo

Da je mogoče sklepati, da bo novi papež nadaljeval usmeritev papeža Frančiška, meni tudi religiolog prof. dr.s Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

»Da novi papež prvič v zgodovini prihaja iz ZDA, je za mnoge presenečenje. A velik del kariere je deloval v Peruju, zato predstavlja tudi južnoameriško kontinuiteto.

Velja za zmerno progresivnega, veščega organizatorja, ki dobro pozna ustroj cerkve in delovanje kurije, hkrati pa ostaja od kurije neodvisen.

Zgodovinske izkušnje opozarjajo, da papež praviloma ni več ista oseba, kot je bila kot kardinal, zato je težko napovedovati prihodnje smeri razvoja RKC. A brez pretiranega tveganja lahko sklepamo, da bo novi papež nadaljeval usmeritev, ki jo je zastavil papež Frančišek. Gotovo na svoj način, a do te usmeritve kritični tradicionalisti z izidom konklava nedvomno niso zadovoljni.«