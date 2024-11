Umrl vodilni slovaški alpinist Ondrej Huserka

Vodilni slovaški alpinist Ondrej Huserka je zdrsnil v smrt s 7234-metrskega vrha v Nepalu, potem ko mu je uspelo preplezati vzhodno steno nevarne gore, poroča Guardian.

Huserka je v četrtek padel v ledeniško razpoko, potem ko sta se s soplezalcem povzpela na goro Lantang Lirung v Himalaji, ki je 99. najvišji vrh na svetu. 34-letni alpinist je pred tem plezal v Alpah, Patagoniji in gorovju Pamir.

Njegov češki plezalni partner Marek Holecek je dejal, da se vračata v bazo, potem ko sta postala prva alpinista, ki sta se povzpela na Lantang Lirung po »grozljivi« vzhodni steni.

Med spuščanjem čez gorsko steno se je Huserki strgala varovalna vrv in zgrmel je v ledeno razpoko, je povedal Holecek in dodal: »Po osemmetrskem padcu je udaril ob nagnjeno površino, nato pa zdrsnil v labirint globokega ledenika.«

V čustveni objavi na facebooku se je Holecek spominjal partnerjevih krikov na pomoč in ga obupano poskušal rešiti. »Spustil sem se do njega in ostal z njim štiri ure, dokler njegova svetloba ni zbledela,« je povedal Holecek.

Ko ga je Holecek osvobodil iz primeža ledu, je spoznal, da je njegov partner paraliziran, poroča Guardian. »Njegova zvezda je bledela, ko mi je ležal v naročju.«

Huserka in Holecek sta postala prva alpinista, ki sta se povzpela na Lantang Lirung po »grozljivi« vzhodni steni. FOTO: Angela Ponce/Reuters

Združenje slovaških plezalcev SHS James je sporočilo, da je slabo vreme v Nepalu preprečilo reševalno akcijo.

»Po telefonskem klicu z Marekom Holeckom in njegovi lokaciji, ki jo je javil včeraj, ter glede na vremenske razmere pod Langtang Lirungom se bodo morali tako Hursekova družina kot njegovi prijatelji soočiti z dejstvom, da Ondreja ni več z nami,« je zapisano na družbenem omrežju.

Desetletje alpinistične kariere

Huserka se je leta 2011 pridružil slovaški državni alpinistični reprezentanci in šestkrat osvojil nagrado SHS James za najboljši vzpon leta, piše na njegovi osebni spletni strani. Njegova desetletna alpinistična kariera ga je popeljala povsod po svetu. Huserka je opravil prvi vzpon na »Summer Bouquet« na Alexander Block Peak v Kirgizistanu in ponovil »legendarno turo« na jugovzhodnem grebenu Cerro Torre v Južni Ameriki, piše na njegovi spletni strani.

Člani SHS James so dejali, da je bil Huserka »vrhunski alpinist« in »svetovnega merila«. The Slovak Spectator je zapisal, da je bil Huserka »eden najboljših slovaških alpinistov«.