Umrla je Ivana Trump, prva žena Donalda Trumpa

V starosti 73 let je umrla Ivana Trump, prva žena ameriškega nepremičninskega mogotca in nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji. Njeno smrt so potrdili v njeni družini. Umrla je danes v New Yorku.

Po rodu je bila Čehinja, njeno prvotno ime je bilo Ivana Marie Zelníčková. V medijih so jo ob običajni oznaki nekdanje Trumpove žene označevali tudi za češko-ameriško poslovno žensko, medijsko osebnost, modno oblikovalko in nekdanjo manekenko.

V sedemdesetih letih minulega stoletja je sprva živela v Kanadi, zatem se je preselila v ZDA, kjer se je leta 1977 poročila z Donaldom Trumpom.

FOTO: Joe Klamar/AFP

Zasedala je nekatere ključne vodstvene položaje v organizaciji The Trump, denimo v igralniškem letovišču Trump's Castle ali hotelu Plaza. Njena ločitev od Trumpa, do katere je prišlo leta 1992, je bila hvaležna tema medijskega poročanja, po ločitvi pa je razvila lastne linije oblačil, modnega nakita in kozmetičnih izdelkov, ki so se prodajali na QVC London in Home Shopping Network.

Med letoma 1995 in 2010 je za Globe pisala kolumno z nasveti z naslovom Vprašajte Ivano, izdala pa je tudi več knjig, vključno z avtobiografijo. V zakonu z Donaldom Trumpom sta imela tri otroke: Donalda Trumpa Jr., Erica Trumpa in Ivanko Trump.