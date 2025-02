Umrla je Michelle Trachtenberg, morda jo poznate iz serije Opravljivka

Ameriška igralka Michelle Trachtenberg, ki je znana po svojih vlogah v serijah Opravljivka in Buffy - Izganjalka vampirjev, je umrla v starosti 39 let, so danes poročali ameriški mediji.

Trachtenberg so našli mrtvo danes v njenem stanovanju na Manhattnu, je ob sklicevanju na obvestilo newyorške policije poročal časnik New York Times.

Podrobnosti o njeni smrti niso znane, je pa imela igralka nedavno transplantacijo jeter in bi lahko umrla zaradi zapletov. Predpostavljajo namreč, da je umrla naravne smrti.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Igralka, ki se je rodila leta 1985 v New Yorku, se je pred kamero začela pojavljati že v otroštvu. Po manjših vlogah v serijah in filmih je svoj preboj doživela na začetku leta 2000 v seriji Buffy - Izganjalka vampirjev. Kasneje je med drugim zaigrala še v filmu Eurotrip in seriji Opravljivka.