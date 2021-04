Upokojenec, ki je za živali in otroke doniral poldrugi milijon evrov

Horst Eschler je star dvainosemdeset let in očitno se je odločil, da bo napravil inventuro svojega življenja in da bo, dokler še zmore, izpolnil stare obljube. Z izpolnitvijo ene izmed njih, ki jo je dal svoji že deset let pokojni ženi Elfriedi, je zelo razveselil vodstvo münstrskega živalskega vrta in regionalne dobrodelne organizacije Pisani krog Münsterlanda. Obojim je namreč daroval po 750.000 evrov.



Upokojenec je na četrtkovi slovesni predaji donacije živalskemu vrtu dejal, da sta si z ženo že pred leti obljubila, da bosta pomagala živalim in otrokom in da bo za to poskrbel tisti, ki bo živel dalj. »Ker sem sedaj izpolnil to obljubo, je danes edem najlepših dni v mojem življenju,« je dejal Eschler.

Živalski vrt bodo temeljito obnovili

​Obenem je bil to tudi najlepši dan za vodstvo münstrskega živalskega vrta, saj je bilo Eschlerjevih tri četrt milijona evrov največja posamična donacija tej ustanovi. In prišla je ravno o pravem času, saj se ta živalski vrt tako kot drugi po svetu zaradi pandemije koronavirusa in posledičnih omejitev spopada z vse hujšo finančno krizo. Zato je direktorica živalskega vrta Simone Schehka ob novici kar zajokala, je priznala. Sedaj bodo lahko za obiskovalce zaprt živalski vrt temeljito prenovili, uredili bodo predvsem oboro za medvede, ki je najbolj dotrajana, in seveda brez skrbi za preživetje živali bodo lahko počakali na sprostitev ukrepov in ponovno odprtje. Eschler je dejal, da se je za donacijo živalskemu vrtu odločil po svojem potovanju v Avstralijo, kjer je bil ravno v času velikih gozdnih požarov in je videl, koliko živali je bilo tam potrebnih pomoči.



Z veliko donacijo pa je Eschler podprl tudi dobrodelno združenje Pisani krog Münsterlanda, ki pomaga družinam s kronično in hudo bolnimi ter prezgodaj rojenimi otroki.





