V popotniškem Vang Viengu zaradi zastrupitve umrlo šest mladih

V bolnišnici v laoškem mestu Vang Vieng, priljubljenem zlasti pri mladih popotnikih, je umrla še ena avstralska turistka, domnevno zaradi zastrupitve z metanolom. S tem se je število smrtnih žrtev povečalo že na šest; med umrlimi so še ena Avstralka, dve danski turistki, Britanka in Američanka, stare med 19 in 20 let.

Skupina turistov je zbolela po nočnem izhodu 12. novembra, so včeraj poročali avstralski in britanski mediji. Kako je novica šokirala Avstralijo, je med drugim razkrila izjava njihove zunanje ministrice Penny Wong ob smrti 19-letnih Holly Bowles in Biance Jones iz Melbourna.

»Nocoj bomo imeli vsi Avstralci v svojih srcih obe družini,« je dejala in zagotovila, da avstralske oblasti pritiskajo na laoške, da izvedejo natančno in pregledno preiskavo tragičnega dogodka v Vang Viengu, ki velja za tako rekoč nujno postojanko na popotniški poti po jugovzhodni Aziji. Mesto, ki je bilo pred desetletji sinonim za backpackerje, mlade popotnike z nahrbtniki, željne zabave, se v zadnjih letih prizadeva otresti slabega slovesa in se uveljaviti kot ekoturistična destinacija.

Ministrica za zunanje zadeve Penny Wong je bila tako kot številni Avstralci pretresena nad novico, da sta umrli tudi mladi turistki iz njihove države. FOTO: Kent J. Edwards/Reuters

Kot so poročali avstralski mediji, sta bili najstnici v hostlu, ko sta se začeli slabo počutiti. Večer prej sta v tamkajšnjem baru spili pijačo, potem pa sta se namenili ven. Naslednji dan so ju odpeljali v bolnišnico, upravnika hostla Nana Backpackers pa so pridržali in zaslišali. V hostlu so namreč tisti večer približno stotim gostom razdelili brezplačni aperitiv.

Čeprav laoška policija še ni dala nobenih uradnih izjav, je vzrok smrti mladih turistk menda zastrupitev s pijačo, onesnaženo z metanolom. Strupeni alkohol se sicer uporablja v industrijskih in gospodinjskih izdelkih, dodajajo pa ga tudi alkoholnim pijačam, da se poveča njihova moč.

Organi Združenega kraljestva in Avstralije na svojih spletnih straneh z nasveti za potovanje v Laos že opozarjajo svoje državljane, naj bodo med uživanjem alkohola pozorni. V sosednji Tajski je avgusta umrlo najmanj šest ljudi, več kot 20 pa jih je bilo hospitaliziranih, potem ko so popili alkohol z metanolom, je poročal AFP.