V Pragi prepovedali organizirane nočne pohode po pivnicah

Praški mestni svetniki so prepovedali nočne pohode po pivnicah, ki jih pripravljajo turistične agencije, saj se želijo otresti slabega slovesa, predvsem pa pritegniti nekoliko bolj kultivirane turiste, je poročal britanski Guardian.

Češko glavno mesto z 1,3 milijona prebivalci je bilo dolgo priljubljeni cilj fantovščin, med katerimi so udeleženci zganjali hrup v mestu, in ljubiteljev pivnic, večinoma iz Velike Britanije. Prav pivoljubci iz tujine so precej pripomogli k ohranjanju slovesa Čehov kot najbolj »žejne« nacije. Leta 2023 so na Češkem po podatkih, ki jih je objavil Guardian, popili 128 litrov piva na prebivalca, kar je največ na svetu, čeprav se je količina popitega piva od leta 2020, ko je izbruhnila pandemija koronavirusa, nenehno zmanjševala.

Pivo je v nekaterih praških restavracijah še vedno cenejše od vode, številni lokali v zgodovinskem središču, ki je na seznamu Unesca, ponujajo priznani lokalni lager za manj kot tri evre za vrček.

Sloves pivske prestolnice je očitno začel motiti predstavnike mesta. V ponedeljek je podžupan Prage Zdeněk Hřib medijem sporočil, da so organizirani pohodi po pivnicah med 22. in 6. uro odslej prepovedani. Tudi zato, ker si želijo pritegniti bolj kultivirane in premožnejše turiste, ne pa toliko tistih, ki pridejo le za kratek čas, da bi se opili, je dodal Jiří Pospíšil, drugi podžupan Prage.

Sloves pivske prestolnice je očitno začel motiti predstavnike mesta. FOTO: David W Cerny/Reuters

Z odločitvijo mestnih svetnikov so zadovoljni tudi predstavniki turizma. »Izleti v središče mesta v iskanju piva so bili težava za lokalne prebivalce in druge turiste,« je za AFP povedal vodja češke zveze hotelov in restavracij Václav Stárek: »Mislim, da to ne bo škodilo naši prodaji. Nikomur ne bomo prepovedali hoditi v pivnice, toda organizirani pohodi po lokalih ... niso nič takega, kar bi potrebovali.«

Ne hodite k nam, če ...

Praga sicer ni prva država, ki se je odločila, da bo začela skrbeti za svojo javno podobo in odvračati skupine turistov, ki ji škodijo. Amsterdam, na primer, je lani začel oglasno kampanjo Stay away, s katero so mestne oblasti želele odvrniti od obiska predvsem mlade Britance, ki v spletne iskalnike vnašajo besedne zveze, kot so »stag party Amsterdam« (fantovščina Amsterdam), »cheap hotel Amsterdam« (poceni hotel Amsterdam) in »pub crawl Amsterdam« (pohod po pubih Amsterdam). V oglasih so opisana tveganja in posledice čezmernega uživanja alkohola in drog.

Prago obišče približno sedem milijonov turistov na leto. FOTO: Primož Zrnec/Delo

Druga kampanja, ki se je začela letos, pa poskuša obiskovalce odvrniti s spletnim kvizom; kdor pritrdilno odgovori na vprašanji »Ali bi radi raziskovali mesto s pijačo v roki?« oziroma »Ali si želite na voden ogled med izložbami seksualnih delavk?«, dobi odziv, da bo to težko, saj je prepovedano.

Tudi druga evropska mesta se na različne načine borijo proti neotesanim turistom in množičnemu obisku. V Benetkah, kjer so letos ob določenih dnevih uvedli vstopnino v mesto, so med drugim prepovedali velike skupine in uporabo zvočnikov med vodenji, v Barceloni pa so že napovedali, da bodo od leta 2028 prepovedali oddajanje stanovanj turistom.