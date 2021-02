V Sibiriji umrl zdravnik Navalnega

Medtem ko v Rusiji vre zaradi zaprtja vodje ruske opozicije Alekseja Navalnega, je v Sibiriji umrl zdravnik Sergej Maksimišin, ki ga je avgusta lani zdravil takoj po njegovi zastrupitvi z novičokom. Petinpetdesetletni zdravnik in namestnik primarija na oddelku anasteziologije in reanimacije je bil v urgentni bolnišnici v Omsku zaposlen osemindvajset let. Ob njegovi smrti so od tam sporočili le: »Z žalostjo vas obveščamo, da je ... nenadoma umrl namestnik glavnega zdravnika za anesteziologijo in oživljanje, asistent z oddelka omske državne medicinske univerze, doktor medicinskih znanosti.« Vzroka smrti pa niso navedli.



Kot je za CNN povedal sodelavec Navalnega Leonid Volkov, ki živi v tujini, je zdravnik skrbel za Navalnega dva dni in je po njegovih besedah o zdravstvenem stanju Navalnega vedel največ od vseh.



Navalni se je zgrudil med letalskim poletom 20. avgusta lani. Po vmesnem pristanku so 44- letnika odpeljali v bolnišnico v Omsku, dva dni zatem pa so ga prepeljali v nemško prestolnico Berlin, kjer je bil na zdravljenju več tednov. Raziskave več laboratorijev so ugotovile zastrupitev z vojaškim živčnim strupom novičok.



Rusija zatrjuje, da Navalni ni bil zastrupljen in tudi ni uvedla preiskave. Primarija klinike Aleksandra Murahovskega, ki je bil tarča kritik zaradi zdravljenja Navalnega, saj je pri njem ugotovil zgolj presnovne motnje in zanikal, da bi bil zastrupljen, pa so novembra lani celo povišali v regionalnega ministra za zdravje.



Navalni, ki je primariju očital, da je ponaredil diagnozo, se je sredi januarja vrnil v Moskvo. Nemudoma po prihodu so ga aretirali in ga v začetku tedna obsodili na tri leta in pol zaporne kazni zaradi kršitev pogojnega izpusta v povezavi s kaznijo, ki so mu jo izrekli zaradi prevar iz leta 2014. Pogojni izpust naj bi kršil prav z zdravljenjem v Nemčiji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: