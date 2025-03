V ZDA je bila ugrabljena pred 25 leti, zdaj so jo živo našli v Mehiki

Andrea Michelle Reyes, danes stara 27 let, je bila stara le dve leti, ko jo je njena mati, ki ni imela zakonitega skrbništva, oktobra 1999 odpeljala stran od očeta v Connecticutu, in z njo pobegnila iz države.

Policija New Havna in FBI sta izdala nalog za kazenski pregon matere Rose Tenorio, saj so sumili, da je pobegnila s hčerko v Mehiko. Andrein oče je večkrat odpotoval v Mehiko, vendar ni uspelo vzpostaviti stika z nobeno od njiju, piše Guardian.

Primer pogrešane osebe je ostal nerešen do leta 2023, ko je policijski detektiv ponovno začel preiskovati Andreino ugrabitev. »Z uporabo kombinacije intervjujev, sodnih nalogov in družbenih omrežij,« je detektivka Kealyn Nivakoff ugotovila, da Reyes po ugrabitvi živi v mehiškem mestu Puebla, kjer prebiva več kot milijon ljudi, so sporočili s policije.

Z očetom se je srečala po dveh desetletjih

Napredni DNK testi so potrdili sorodstveno povezavo med Reyes in njenim očetom, ki sta se po več kot dveh desetletjih končno ponovno srečala. Podjetje Othram, ki je sodelovalo v preiskavi, je v izjavi za javnost zapisalo, da je »Andrein oče vsa ta leta neutrudno iskal svojo hčer, a nikoli ni prejel nobenih novic od nje ali njene matere«.

Identifikacija Reyes je bila del pobude za razrešitev več kot 500 primerov pogrešanih mladoletnikov, ki so vključeni v Nacionalni sistem za pogrešane in neidentificirane osebe, je sporočilo podjetje. »Ta primer odraža trdo delo naših policistov in detektivov,« je dejal načelnik policije v New Havnu Karl Jacobson. »Čeprav se lahko v določenem trenutku preiskovalne sledi izčrpajo, noben primer ni nikoli zares zaključen. Zavezani smo razrešitvi vsakega nerešenega primera, ta pa je popoln primer tega prizadevanja.«

Reyes, ki je zdaj stara 27 let, je prebivalka Mehike, je sporočilo podjetje Othram. Nalog za aretacijo Tenorio ostaja veljaven v Združenih državah, policija pa verjame, da je osumljenka ugrabitve še vedno v Mehiki.