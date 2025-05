Več kot dva milijona ljudi na Copacabani poslušalo ameriško zvezdnico

Mnogi ljudje, sploh pa v Južni Ameriki, trdijo, da je Rio de Janeiro najboljše mesto na svetu. Ena od glavnih znamenitosti je plaža Copacabana, ki je bila znova prizorišče velikega koncerta. Tokrat je več kot dva milijona ljudi privabila Lady Gaga z veličastnimi in brezplačnim koncertom.

Veliki glasbeni dogodek je financirala lokalna oblast, da bi še bolj spodbudila turistično dogajanje v Riu. Po nekaterih izračunih naj bi prihodki takšnega koncerta znašali 75 milijonov dolarjev, kolikor so obiskovalci porabili za letalske karte, javni prevoz, hotele, hrano in vse ostale nakupe, poroča BBC.

Pogled na ogromno množico. FOTO: Aline Massuca/Reuters

Oboževalci so se na Copacabano počasi zgrinjali že v petek, predvsem pa v soboto zjutraj, da so si zagotovili čim boljši prostor. Brazilska izpostava CNN je poročala, da je bilo tokrat celo več ljudi kot lani na koncertu Madonne na istem prizorišču. »Občutek imam, da je mesto tokrat še bolj natrpano, vendar sem zelo navdušen,« je za CNN dejal domačin Lucas.

Oboževalci so se zbirali že več dni pred koncertom. FOTO: Tercio Teixeira/AFP

Mnogi obiskovalci so se oblekli v kostume z Gagino tematiko in nato skupaj z ameriško glasbeno zvezdnico prepevali vse njene največje hite; Poker face, Born this way, Bad Romance … Lady Gaga je sicer trenutno na svetovni turneji za promocijo njenega svežega albuma Mayhem, skupno osmega v njeni karieri. Pred prihodom v Brazilijo je imela dva koncerta v Mexicu Cityju, v Braziliji pa je azadnje nastopila leta 2012.

FOTO: Tita BarrosR/euters

Ameriška zvezdnica je svoje oboževalce presenetila že v petek, ko se je nepričakovano pojavila na odru in pozdravila vse, ki so tja prišli takoj zgodaj. »Vem, da je to le vaja, ampak občutek imam, kot da je pravi koncert,« je dejala v petek in za vajo zapela pesem Alejandro.

Za varnost je skrbelo več kot pet tisoč policistov, uporabili pa so tudi drone in kamere za prepoznavo obrazov. Če se zbere 2,1 milijona ljudi na enem mestu, gre namreč hitro kaj narobe.