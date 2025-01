Večni upornik z modrimi očmi bi bil danes star 100 let

V vzporednem filmskem življenju se je proslavil kot specialist za negativce, antijunake in zgube, kot Butch ­Cassidy ali kak drug junak vesterna, kot hladnokrvni uporniški zapornik ali, nasprotno, mož postave, boksar, prvak avtomobilizma v Indianapolisu in še marsikaj, kar je mogoče najti na dolgem seznamu njegovih filmskih likov. Danes od rojstva Paula Newmana ­mineva natanko sto let.

Stoletje po rojstvu v Cleveland Heightsu na obrobju Clevelanda in dobrih 16 let po smrti se v pozornost javnosti vrača kot široko cenjena osebnost, odmaknjen od tega, da bi bil le hollywoodska ikona, ob kateri vztrajno navajajo modre oči z anglosaško oznako baby blue.

Kot so ob jubileju zapisali v ameriškem muzeju Akademije filmskih umetnosti in znanosti, je bil drzen ustvarjalec, vdan soprog, politični aktivist, navdušenec nad dirkalnimi avtomobili, napredno misleči človekoljub, avtor kuharskih receptov in seveda ena od najslavnejših javnih ­osebnosti 20. stoletja.

Rojen je bil 26. januarja 1925. Častnega oskarja za kariero je prejel šele leta 1986. Da dokončno zapušča film, je naznanil le leto pred smrtjo leta 2008.

Prvič je bil nominiran za oskarja za vlogo v filmu Mačka na vroči pločevinasti strehi iz leta 1958, v katerem je blestel ob Elizabeth Taylor. FOTO: promocijsko gradivo

Nominiran kar desetkrat

V karieri si je utrdil sloves z utelešanjem likov, utrujenih od sveta, a z nagajivo iskrico v očeh. Njegov talent se je kmalu preselil izza kamer. V šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja je režiral in produciral različne celovečerce, so navedli v muzeju, v katerem so mu ob jubileju namenili program projekcij najpomembnejših filmov.

Akademija v najudarnejših letih njegove kariere do njega ni bila darežljiva. Častnega oskarja za kariero je prejel šele leta 1986, leto zatem še oskarja za vlogo v filmu Barva denarja, kar je bilo domala tri desetletja za njegovo prvo nominacijo za igro v filmu Mačka na vroči pločevinasti strehi iz leta 1958, v katerem je blestel ob Elizabeth Taylor. Za oskarja je bil nominiran v kar petih desetletjih, v celoti, če upoštevamo tudi Barvo denarja, je bil nominiran kar desetkrat.

Njegov talent so veliko prej nagradili v Cannesu, kjer je prepričal žirijo že z vlogo v filmu Dolgo vroče poletje iz leta 1958. V njem je igral ob Joanne Woodward, s katero je bil zatem poročen več kot 50 let, do smrti. Skupaj sta posnela 16 filmov, Joanne Woodward je trenutno najstarejša še živa prejemnica oskarja za žensko vlogo. Stara je 94 let.

Njegov talent so prej nagradili v Cannesu, kjer je prepričal žirijo že z vlogo v filmu Dolgo vroče poletje. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Ne glejte tega filma

Ena od anekdot v njegovem življenju se nanaša na njegov filmski krst. Nad lastno igro v prvem celovečercu Srebrni kelih iz leta 1954 je bil tako razočaran, da je leta 1966, ko so predvajanje tega filma napovedali na televiziji, v hollywoodskem tisku objavil oglas, v katerem se je za svoj nastop v njem opravičil in pozval gledalce, naj ga ne gledajo.

Film je danes večinoma pozabljen, v nasprotju z Newmanovimi klasikami. V skoraj 55 letih je nastopil ali posodil glas za 75 filmov, tudi televizijskih, med osrednjimi so ob naštetih še, denimo, Butch Cassidy in Sundance Kid, Hladnokrvni Luke, Hud, Hazarder in Pot v pogubo.

Tudi oznako človekoljuba si je izboril na nenavaden način. S prijateljem pisateljem Aaronom Edwardom Hotchnerjem sta leta 1982 ustanovila podjetje za zdravo hrano Newman's Own in celoten zaslužek podarila v dobrodelne namene. Začenši s solatnim prelivom, zatem z omako za testenine, limonado, kokicami, vinom in drugimi artikli, je podjetje prineslo milijone, po Newmanovih besedah več, kot mu je prinesla filmska industrija.

Fundacija je različnim organizacijam donirala več kot 600 milijonov dolarjev, ob stoti obletnici rojstva ustanovitelja pa k podobnim akcijam pozvala tudi druge. Newman je leta 2008 umrl pri 83 letih. Da dokončno zapušča film, je naznanil le leto pred tem.