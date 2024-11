Veterana v boju za evropski prestol

S štirimi nominacijami sta v ospredju režiserja Pedro Almodóvar in Jacques Audiard. Almodóvarjev prvenec v angleškem jeziku Sosednja soba (The Room Next Door) in Audiardov muzikal Emilia Peréz sta nominirana v kategorijah za najboljši evropski film, za najboljšo režijo, scenarij in glavno igralko (Karla Sofia Gascón v Emilii Pérez in Tilda Swinton v Sosednji sobi). Zmagovalce bo izbralo 5.000 članov Evropske filmske akademije, v skladu z nedavno spremembo pravil pa se lahko za najboljši evropski film potegujejo tudi evropski dokumentarni in animirani celovečerni filmi. Med favoriti je tudi nemški kandidat za tujejezičnega oskarja Seme svetega figovca, ki ga je režiral Iranec Mohamad Rasulof, vsi trije filmi pa prihajajo tudi na festival Liffe.

Almodóvar je s Sosednjo sobo v začetku septembra osvojil zlatega leva za najboljši film na beneškem filmskem festivalu. Film pripoveduje o mladostnih prijateljicah, pisateljici Ingrid (Julianne Moore) in vojni dopisnici Marthi (Tilda Swinton). Po dolgih letih, ko sta izgubili stik, Ingrid poišče Martho, ki umira zaradi raka in si želi evtanazije. Almodovar je v Benetkah poudaril, da je »dostojanstveno slovo od sveta temeljna pravica vsakega človeka« in pozval vernike vseh religij, naj se ne vmešavajo v odločitve posameznikov, »da živijo in umrejo, ko življenje zanje postane neznosno«.

Audiardova kriminalno-komična glasbena drama Emilia Peréz, velika zmagovalka filmskega festivala v Cannesu, je povsem drugačen film, opisujejo ga kot križanca med muzikalom in telenovelo. Mehiška odvetnica Rita Moreno Castro, ki je nezadovoljna s svojo kariero, dobi ponudbo šefa kartela: pomagati mu mora, da se upokoji, ubeži roki pravice in spremeni spol ter postane Emilia Peréz, sanjska ženska, o kakršni je vedno sanjal. Naslovno junakinjo je upodobila dvainpetdesetletna Španka Karla Sofia Gascon, ki je v Cannesu skupaj s Seleno Gomez, Zoe Saldana in Adriano Paz kot prva transspolna igralka v zgodovini prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo.