Videla sem mlade in talentirane igralke, ki so jih uničili

Florence Pugh, ena najvidnejših igralk svoje generacije, ki jo poznamo iz filmov, kot so Solsticij, Oppenheimer, Čas deklištva in Ne skrbi, draga, je v nedavnem intervjuju za The Sunday Times spregovorila o svojem najnovejšem filmu We Live in Time ter o izzivih, s katerimi se srečujejo ženske v filmski industriji. Velja za zelo posebno in neskončno nadarjeno igralko, ki se upira hollywoodskim standardom.

V filmu We Live in Time, ki ga je režiral John Crowley, Pughova igra z Andrewom Garfieldom. Film govori o paru in njun odnos spremlja skozi desetletje, naracija je zelo nelinearna, kar omogoča globlji vpogled v zapletenost ljubezni in življenja. Pughova je v intervjuju poudarila, da jo je delo pri tem projektu spodbudilo k razmisleku o tem, kaj v življenju res šteje, povedala je, da je njena največja ljubezen trenutno njen pes, ki ji res veliko pomeni.

Priznala je tudi, da je v Hollywoodu spoznala mlade igralke, ki jih je filmska industrija povsem uničila, saj so jih kar naprej prepričevali, da niso dovolj lepe, dovolj suhe, dovolj pridne. Sama pravi, da ostaja neomajna v svoji prepričanosti, da bo za vsako ceno živela tako, kot bo sama hotela, in bila to, kar je. »Na družbenih omrežjih kar naprej berem o tem, da sem predebela, da nisem lepa, in mislim, da se je takšnemu zasmehovanju treba upreti.« Njen instagram je tako poln pisem javnosti, v katerih piše, da nihče nima pravice zasmehovati drugih, četudi so to slavne zvezde.

Pred časom je bila zelo kritična do dvojnih standardov filmske industrije, saj je glasbenik Harry Styles za vlogo v filmu Ne skrbi, draga prejel skoraj štirikrat višje plačilo od nje, in to kljub dejstvu, da ima mlada igralka veliko več izkušenj pred kamero. Na plan je tako znova izbruhnila problematika neenakopravnosti v igralski industriji, na kar so v preteklosti že opozorile nekatere igralke. Razlike v plačah med spoloma, ki se velikokrat kažejo v milijonskih številkah, močno obsojajo in se borijo, da jih nekega dne ne bi več bilo.

Na koncu intervjuja je Pughova dejala, da svet, v katerem živimo, ni niti pravičen niti dober. »Pametni telefoni so uničili naša življenja, družbena omrežja so grozljiva, veliko je vojn in nedolžni ljudje umirajo. Zaradi vsega tega pozabljamo, da smo na svetu predvsem zato, da ljubimo in smo ljubljeni. Življenje je kratko. Predvsem pa se mi zdi, da bi se morali zavedati, da moramo vzeti življenje nazaj v svoje roke, ne smejo ga usmerjati velike korporacije, ampak se je tem treba upreti.«