Volilna nesreča, tropska nevihta, predsedniška poroka

Poročila se je Tiffany Trump, najmlajša hči nekdanjega ameriškega predsednika. Poročno slavje je najprej pokvaril volilni rezultat, saj rdečega, republikanskega cunamija, ki ga je napovedoval Donald Trump, ni bilo. Potem pa je namesto cunamija floridsko vremensko napoved pokvarilo še neurje Nicole, ki je svate nekaj dni pustilo v negotovosti. Po treh dneh hudega neurja se je nebo zjasnilo. 29-letna Tiffany, hči Marle Maples in kontroverznega republikanskega predsednika, in Michael Boulos, 25-letni Američan libanonskega rodu, sta sveti zakon sklenila na Trumpovem družinskem posestvu Mar-a-Lago na Floridi.

Družina Boulos, iz katere izhaja ženin, je obogatela s posli v Afriki. Pred slabim stoletjem so se v afriškem Lagosu in Nigeriji ukvarjali z zlatarstvom in draguljarstvom, potem pa so se lotili industrijske proizvodnje motociklov uglednih blagovnih znamk in trgovanja z motorji. Lotili so se tudi proizvodnje toaletnega papirja, Michael Boulos, ki se je šolal v Veliki Britaniji, pa velja za dediča več milijard vrednega poslovnega konglomerata.

Tiffany Trump se je krajši čas spogledovala s popevkarskimi ambicijami. Pri osemnajstih letih je posnela pesem Like a Bird, Kot ptica. Ker so digitalni pripomočki njen glas povsem predelali, je težko oceniti, kako je z njenim posluhom. Na platformi youtube je pesem poslušalo malo manj kot dva milijona ušes.

Po pevskem poskusu se je lotila študija in leta 2020 končala pravo na washingtonski univerzi Georgetown. Trenutno je zaposlena kot asistentka na pravni fakulteti. Sicer pa je srednje uspešna zvezdnica instagrama; tabloid New York Post je skupnosti instagramskih vplivnic in vplivnikov, ki ji pripada, nadel naziv Bogati otroci instagrama.

Tiffany je leta 2016 med predsedniško predvolilno kampanjo sodelovala na številnih političnih dogodkih, med drugim na republikanski konvenciji. Tudi leta 2020 je nastopala na Trumpovih shodih, bila pa je manj izpostavljena od drugih polnoletnih Trumpovih otrok, zato so jo občasno označevali kot Trumpovo pozabljeno hčer. Tabloidi poročajo, da je na poroko prišlo 500 svatov, resni tisk pa jih omenja 250.

Tiffany je na poroki nosila obleko, ki jo je kreiral libanonski modni oblikovalec Elie Saab. Saab velja za prvega arabskega modnega oblikovalca, ki ga časti tudi zahodni svet.