Vrnitev britanske črne ovce

Po poročanju britanskih medijev je v nedeljo ob 13.15 na letališču Heathrow pristal britanski princ Harry, ki se bo po obvezni karanteni v soboto ob treh popoldne po britanskem času udeležil pogreba svojega dedka, princa Filipa. Ta je umrl v petek zjutraj, le dva meseca pred stotim rojstnim dnevom, ki bi ga praznoval 10. junija.



V Veliko Britanijo je Harry pripotoval z redno letalsko linijo, z letalom družbe British Airways, njegova žena Meghan, ki poleti pričakuje drugega otroka, tokrat deklico, pa je ostala doma. Tako ji je menda svetoval osebni zdravnik.



Po pristanku se je Harry v spremstvu varnostne službe s črnim range roverjem odpeljal v Kensingtonsko palačo, karantene pa ne bo preživljal v vili Frogmore Cottage, kjer sta Susseška živela pred selitvijo v ZDA – tam zdaj namreč prebiva Harryjeva sestrična, princesa Eugenie, z možem Jackom Brooksbankom in prvim otrokom.



Po britanskih predpisih bi lahko princ karanteno z negativnim antigenskim testom sklenil po petih dneh, v primerih, kot je pogreb, pa je to možno storiti tudi prej.



Daily Mail poroča, da se bo Harry začasno naselil v vili Nottingham Cottage. Na to domovanje ga vežejo lepi spomini: prav tam je namreč zaprosil igralko Meghan Markle.



Le lučaj stran prebiva njegov starejši brat, princ William, ki je po mnenju virov iz palače še vedno izredno razburjen zaradi intervjuja, ki sta ga imela Meghan in Harry z Oprah Winfrey in v katerem sta britansko kraljevo družino obtožila rasizma.



Poznavalci razmer v kraljevi družini menijo, da bo dedkov pogreb priložnost, da brata zakopljeta bojno sekiro in nekoliko otoplita zdaj ledene odnose. Po intervjuju z Oprah sta sicer govorila po telefonu, pogovor pa »ni bil produktiven«, pravijo viri blizu princa Williama.



Harry se je v domovino vrnil prvič po marcu 2020, ko sta se z Meghan odselila v Kanado. Na Filipovem pogrebu bo zaradi epidemioloških ukrepov prisotnih le 30 ljudi. Britanski premier Boris Johnson je že napovedal, da se pogreba v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor ne bo udeležil, da bo lahko prisotnih več članov britanske kraljeve družine.



Časnik Daily Mail se je razpisal tudi o tem, da Harry na pogrebu ne bo smel nositi vojaške uniforme, saj so mu, ko sta se z Meghan umaknila kot ožja člana kraljeve družine, odrekli vse uradne in častne nazive.

