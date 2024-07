Po katastrofalnem televizijskem soočenju vse oči so uprte v prvo damo

Po prvem televizijskem soočenju aktualnega ameriškega predsednika Joeja Bidna in njegovega izzivalca na predsedniških volitvah Donalda Trumpa v četrtek so se grmadila mnenja, da bi moral Biden zapustiti predsedniško tekmo. Soočenje je začel slabo, s hripavim glasom, večkrat je izgubil tok misli. Po nastopu je njegov štab sporočil, da ga daje prehlad.

Po mučnem besednem preklanju je Jill Biden, žena demokratskega predsednika, prišla na oder, in ko se je Trump umaknil, možu pomagala sestopiti po stopnicah. Nato mu je čestitala na kratkem srečanju z demokratskimi podporniki. »Joe, opravil si odlično delo. Odgovoril si na vsako vprašanje, poznal si vsa dejstva. In naj vprašam množico. Kaj je naredil Trump? Lagal je!« je rekla Jill množici. Njena energija je še poudarila moževo šibkost.

Viralne podobe so razkrile osrednjo vlogo 73-letne prve dame v predsedniški kampanji po katastrofalnem nastopu 81-letnega Bidna. »Kdo je vrhovni poveljnik? Spodbujati svojega moža, da se tako osramoti, ni ljubezen,« je letelo na prvo damo ZDA.

In v ospredju se je znašla misel, da ima predsednikova žena – seznanila sta se na zmenku na slepo, ki ga je leta 1975 organiziral Bidnov brat – morda ključ do tega, ali Biden sprejme naraščajoče pritiske donatorjev demokratske stranke, analitkov in navsezadnje volivcev in opusti trhlo kandidaturo za ponovno izvolitev – ali tvega novo soočenje.

Jill v očeh nekaterih velja kot pomemben dejavnik pri vladanju moža, profesorica angleščine je tista, ki je na dveh shodih naslednji dan poskušala preoblikovati debatni fiasko v spopadu med njenim možem, ki naj bi povedal resnico, in lažnivim Trumpom.

»Kot je Joe rekel danes, ni mlad človek. In po debati je rekel: 'Veš, Jill, ne vem, kaj se je zgodilo. Nisem se počutil prav dobro.' In rekla sem mu: 'Poglej, Joe, ne bomo dovolili, da bi 90 minut opredelilo štiri leta, ko si bil predsednik.',« je pojasnila in nadaljevala: »Ko Joeja napadejo, se vrne, in to je tisto, kar počnemo zdaj.«

Predsednik se je v nedeljo z ženo, otroki in vnuki zbral v Camp Davidu, družina je dala jasno vedeti, kako lahko Američanom še vedno pokaže, da je Biden sposoben služiti še štiri leta. Kljub temu da se zavedajo, kako slabo se je izkazal, še naprej mislijo, da je najboljša oseba, ki lahko premaga Donalda Trumpa.

Joeja Bidna najmočneje pozivata, naj se upre pritisku, prav žena Jill in tudi sin Hunter, ki je prejšnji mesec postal prvi otrok predsednika, ki je bil obsojen za kaznivo dejanje, potem ko ga je porota spoznala za krivega, da je lagal o uporabi prepovedanih drog, ko je leta 2018 kupil pištolo.

Družinsko potovanje v Camp David je bilo načrtovano že prej, da bi omogočili fotografiranje z Annie Leibovitz za prihajajočo nacionalno konvencijo Demokratične stranke.