Woodstockovi očetje odhajajo

Michael Lang, ena gonilnih sil Woodstocka, je umrl v soboto zvečer v bolnišnici v New Yorku. Imel je 77 let. Umrl je zaradi redke oblike nehodgkinovega limfoma, nazadnje se je v javnosti pojavil tik pred izbruhom pandemije covida-19.

Ena vodilnih sodobnih glasbenih revij je festival Woodstock umestila med 50 najdogodkov, ki so spremenili zgodovino rock'n'rolla. A po mnenju nekaterih je rock'n'roll na splošno spremenil zgodovino, zatorej ni nepomembno, kaj se dogaja z zapuščino njegovih očetov, zapuščino olimpijskih iger otrok cvetja, ki se jih je na farmi Maxa Yasgurja blizu zaselka White Lake v Bethelu v okrožju Sullivan Country, 70 kilometrov jugozahodno od mesta Woodstock, med 15. in 18. avgustom 1969 udeležilo 400.000 ljudi. Srečnih ljudi.

Težko precenljivo zaslugo, da se je tako ekscesen dogodek zgodil v na videz tako nepričakovanem okolju, imajo organizatorji, Michael Lang, John Rosenman, Artie Kornfeld in John P. Roberts. In domačini, ki so tiste dni zadihali s prihodnostjo oziroma tedanjostjo, ki jim je bila tuja. Kot organizator koncertov je Lang kariero začel konec šestdesetih let prejšnjega stoletja, prvi pomembnejši dogodek pod njegovim patronatom je bil leta 1969 Pop festival v Miamiju, kjer so med drugimi nastopili Jimi Hendrix, Frank Zappa in John Lee Hooker.

V New Yorku je s poslovnežema Rosenmanom in Robertsom ter koncertnim promotorjem Artiejem Kornfeldom zasnoval enega najvplivnejših dogodkov v zgodovini glasbe ... in še česa. Woodstock, načrtovan kot tridnevni festival miru in glasbe, je bil tudi festival takšne in drugačne omame. Znana je pripomba komika Robina Williamsa, da če se spomniš Woodstocka, zagotovo nisi bil tam.

Festival je Langu uspelo še dvakrat poustvariti. Prvič leta 1994 na 25. obletnico dogodka, v drugo pet let kasneje, ko so se pripetili številni izgredi. Leta 2019 je bil soorganizator glasbenega festivala Woodstock 50, potekati bi moral poleti 2019, toda na koncu so ga po mesecih finančnih in logističnih kolobocij odpovedali. »Žalosti nas, da zaradi niza nepredvidenih težav ne moremo organizirati festivala, kakršnega smo si zamislili,« je takrat povedal Lang.