Za ljubezen ni nikoli prepozno

On je znan predvsem po komičnih vlogah, ona velja za eno največjih igralk vseh časov. On je vdovec že od leta 2010, ona je lani presenetila z novico, da z možem že šest let živita ločeno. Dolgo se je ugibalo, ali sta Meryl Streep (75) in Martin Short (74) par, z ugibanj pa sta opravila kar sama, ko sta se z zabave v Los Angelesu ob novi sezoni serije Only Murders in the Building, v kateri oba igrata, konec avgusta odpravila z roko v roki.

Trikratna oskarjevka, z zlatim kipcem za stransko vlogo v filmu Kramer proti Kramerju so jo ovenčali leta 1980, oskarja za glavno žensko vlogo pa je dobila za vlogi v Sofijini izbiri (1983) in Železni lady (2012), je bila najprej v razmerju z igralcem Johnom Cazalejem, s katerim sta skupaj igrala tudi v kultnem Lovcu na jelene, ter ga je negovala vse do njegove smrti zaradi pljučnega raka leta 1978. Ko jo je lastnik vrgel iz najetega stanovanja, sta ji pri selitvi pomagala njen brat in bratov prijatelj, mladi kipar Don Gummer. Ta je za dalj časa zapustil New York in mladi igralki v vmesnem času odstopil svoje stanovanje v Chelseaju. Ko se je vrnil, je bila Meryl sredi snemanja filma Kramer proti Kramerju in postala sta par. Imata štiri otroke, hčerki Mamie in Grace Gummer sta šli po materinih stopinjah in sta igralki, sin Henry je glasbenik, najmlajša Louisa pa se preživlja z manekenstvom. Don Gummer se je ob igralki v javnosti nazadnje pojavil na podelitvi oskarjev leta 2018.

Kanadski igralec Martin Short je svojo ženo Nancy Dolman spoznal v Torontu, ko sta bila oba v igralski zasedbi muzikala Godspell. Poročila sta se leta 1980 in posvojila tri otroke, po letu 1985 pa se je ona posvetila skrbi za družino in se ni več vrnila na odre. Leta 2009 so Nancy diagnosticirali raka jajčnikov in leto kasneje je umrla. To je bil za igralca strahoten udarec, saj si ni predstavljal, kako bo po 36 letih z Nancy začel na novo.

Lani sta se Meryl Streep in Martin Short udeležila premiere nove sezone serije Only Murders in the Building, v kateri poleg njiju igrajo še Steve Martin, Selena Gomez, Amy Ryan in Jesse Williams. Ob Stevu Martinu sta skupaj pozirala na rdeči preprogi, a takrat še nihče ni šušljal o razmerju. Govorice so začele krožiti januarja lets, ko sta se skupaj udeležila podelitve zlatih globusov, toda igralčev tiskovni predstavnik jih je zanikal, v podkastu Billa Maherja pa je Short povedal, da nista par, ampak le dobra prijatelja. Maja je za revijo People dejal: »Vedno je zanimivo, kako v zabavni industriji ugibajo o razmerjih.« Dodal je, da ga ne moti, če ga sprašujejo o Meryl, ki je čudovita oseba. »Ne obstaja človek, ki je ne bi imel rad,« je še povedal. Z zvezdnico se je pojavljal na vedno več dogodkih, resda pogosto v spremstvu dobrega prijatelja Steva Martina, potem pa so, kot je to v Hollywoodu običajno, »dobro obveščeni neimenovani viri« potrdili, da je med igralcema resnično preskočila iskrica.