Za temnopolto prihodnost Amerike

Glasbenik in producent Pharrell Williams že drugič zapored predstavlja projekt Black Ambition, nagradni natečaj HBCU, preko katerega s partnerji Adidasom, Chanelom in Rockefellerjevo fundacijo ponujajo podporo afroameriškim in latinskoameriškim podjetnikom, ki si želijo lansirati tehnološke, oblikovalske, zdravstvene in potrošniške izdelke ali startupovske storitve. Williams, tudi aktivist za pravice temnopoltih, je naznanil, da so prijave za drugo nagradno tekmovanje odprte na strani BlackAmbitionPrize.com, podjetniki pa se bodo s svojimi podvigi potegovali za nagrade v vrednosti do milijona dolarjev.

Nagrada black ambition talentom ne ponuja le dostopa do kapitala, ampak z mentorji in podporo odpira vrata za sanje znotraj temnopolte in latinskoameriške skupnosti. »Ameriška preteklost in sedanjost sta rasistični. Amerika potrebuje temnopolto prihodnost,« je Williams dejal za Time. »Več kot 400 let je bila edina pot do uresničitve ameriških sanj cesta v zasebni lasti z omejenim dostopom. Temnopolti Američani nikoli niso bili dovolj svobodni, da bi pobirali sadove ameriškega sna, čeprav smo bili prisiljeni opravljati dela na terenu.«

Zato je Black Ambition platforma, ki išče tiste inovatorje, ki »razmišljajo drzno« in ustvarjajo podjetja prihodnosti, verjame Williams in dodaja: »Ko se naučiš, kako stvari zares delujejo, nehaš kupovati druga vozila, ampak raje ustvariš svoje lastno. To je Black Ambition, vozilo za vpliv.«

Williams ve, o čem govori. Poleg tega, da je ustvaril uspešno glasbeno kariero, ki jo dokazuje tudi 13 grammyjev, se je poskusil kot oblikovalec ulične mode, nakita za Louis Vuitton, superg za Adidas ter hlač iz reciklirane plastike za znamko G-star RAW. Hkrati je večkrat pomagal številnim študentom s plačilom šolnin, lani pa je v zvezni državi Virginiji odprl neprofitne zasebne šole za ogrožene družine.

Rodil se je v mestu Virginia Beach, mami učiteljici in očetu vodovodarju, in že zgodaj spoznal, kaj pomeni biti deprivilegiran temnopolt deček. S Chadom Hugom sta se spoznala že v sedmem razredu osnovne šole na poletnem glasbenem kampu; Hugo je igral saksofon, Williams bobne. V devetdesetih sta ustanovila glasbenoprodukcijski duo The Neptunes in producirala glasbo za najrazličnejše glasbenike, kot so Jay-Z, Britney Spears, Rihanna, Justin Timberlake, Gwen Stefani in Shakira ..., pa tudi za francoski duo Daft Punk, s katerim je Williams soustvaril uspešnici Lose Yourself to Dance in Get Lucky. Njegov največji hit Happy, za katerega je bil leta 2014 nominiran tudi za oskarja za najboljšo izvirno pesem, pa ima do zdaj na youtubu 964 milijonov ogledov.