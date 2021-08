Za vedno Tarantinov Hattori Hanzo

Potem ko so japonskega superzvezdnika, mojstra borilnih veščin in igralca, najbolj znanega po vlogi Hattorija Hanzoja v filmuUbila bom Billa, pred slabimi 14 dnevi sprejeli v bolnišnico zaradi covida-19, je od tam prišla vest, da je izgubil boj z boleznijo. Star je bil 82 let. Njegov menedžer in prijatelj Timothy Beal je njegovo slovo pospremil z besedami: »Kako tragična novica. Bil je dober prijatelj in zelo dober klient. Ponižen, skrben in prijateljski človek. Zagotovo ga bom pogrešal.«Sonny Chiba se je rodil kot Sadaho Maeda leta 1939 v Fukuoki na jugozahodu Japonske. Študiral je umetnost borilnih veščin ter se izuril v karateju, kar ga je v šestdesetih letih pripeljalo do številnih vlog v japonskih filmih in televizijskih serijah. Ob velikanskem vzponu Američana hongkonških korenin Brucea Leeja in kungfujevskih filmov je Chiba zunaj Japonske zaslovel kot nasilni služabnik v trilogiji Ulični bojevnik in naredil vtis na mladega Tarantina. Ta ga je povabil k vlogi Hattorija Hanzoja, legendarnega izdelovalca mečev, ki je postal lastnik suši restavracije in je glavni junakinjiizdelal samurajski meč za maščevanje.Leta 2006 je Chiba igral v akcijskem filmu Hitri in drzni: Tokio Drift, načrtoval je tudi sodelovanje pri zombijevskem filmu Outbreak Z zv glavni vlogi. Z upodobitvami samurajev, različnih borcev in policijskih preiskovalcev je v karieri igral v več kot sto filmih. Tudi njegovi trije otroci,ina, so igralci.