Papež od danes v preprosti krsti pred verniki

Krsta s truplom papeža Frančiška je od danes v baziliki svetega ­Petra, kjer se bodo do začetka pogrebnih slovesnosti lahko od njega poslovili­ verniki,­ ki se zbirajo na istoimenskem trgu, mnogi­ so tam ostali po velikonočnem bogoslužju, ko so ga zadnjič videli živega. Priljubljenega papeža, ki je veljal za ­zaščitnika revnih in odrinjenih, bodo pokopali v soboto ob 10. uri, skladno z njegovimi željami v njemu ljubi rimski baziliki Marije Snežne.

Dan in uro pogreba so včeraj naznanili kardinali, ki so se zbrali na prvi kongregaciji po smrti svetega očeta. Pogrebno bogoslužje bo pred baziliko svetega Petra vodil italijanski kardinal in dekan kardinalskega kolegija Giovanni Battista Re, ki je marca 2013 vodil konklave za izvolitev naslednika papeža Benedikta XVI., torej prav Jorgeja Maria Bergoglia, ki si je nadel ime Frančišek in s to izbiro začrtal svojo pot papeževanja.

Brez malikovanja in okrasja

Ta se kaže v njegovih željah za pogreb, ki so bile pravzaprav tudi njegov testament. V oporoki je, kot smo poročali, zapisal tisto, kar je večkrat povedal, med drugim španskemu vatikanistu Javierju Martínezu-Brocalu, s katerim sta napisala knjigo El Sucesor (Naslednik). Že takrat je prvi jezuit na papeškem položaju jasno izrazil željo, da noče, da bi ga malikovali in kazali na vzvišenem podstavku, temveč si želi ležati v preprosti leseni krsti, kot vsak navadni kristjan. Papeže so namreč doslej pokopali v kar treh krstah: iz cipresovega lesa, iz svinca in brestovega lesa. Da se je lahko izognil temu obredju, je Frančišek poskrbel že lani, ko je odobril poenostavljena pravila.

Verniki po svetu se papežu poklanjajo tudi v lokalnih cerkvah. FOTO: Arif Ali/AFP

»Grob mora biti preprost, brez posebnega okrasja in samo z enim napisom: Franciscus,« je zapisal v kratki oporoki. Prav tako si ni želel ležati v baziliki svetega Petra kakor zadnjih 91 papežev, temveč v baziliki Marije Snežne, kot je povedal konec leta 2023. Cerkev, kamor je pogosto hodil molit, zlasti pred potmi v tujino in ob vrnitvi, je ena od štirih glavnih papeških bazilik, čeprav ni v Vatikanu, ampak v središču Rima.

Njegovo truplo so že v ponedeljek zvečer položili v krsto in prenesli v kapelo Doma svete Marte, kjer je prebival; tam so se od njega poslovili kardinali, predstavniki kurije in uslužbenci Vatikana. Današnji obred prenosa se bo začel ob 9. uri, vodil ga bo kardinal komornik Kevin Farrell. Sprevod bo po kratki molitvi krenil prek Trga svete Marte na Trg svetega Petra in skozi osrednji vhod vstopil v ­baziliko svetega Petra.

Med zadnjimi besedami zahvala negovalcu Vatikan je včeraj delil z javnostjo še drobec iz papeževega zadnjega dne življenja. Med njegovimi zadnjimi besedami je bila zahvala zdravstvenemu asistentu Massimilianu Strappettiju. »Hvala, ker ste me pripeljali nazaj na trg,« mu je po poročanju Vatican Newsa dejal po zadnji vožnji s papamobilom. Strappetti mu je, kot je pred časom dejal papež, že rešil življenje, ko mu je predlagal operacijo debelega črevesa. S Frančiškom je bil tudi vseh 38 dni zadnje hospitalizacije v bolnišnici Gemelli, prav tako je neprekinjeno bedel nad njim med okrevanjem v Domu svete Marte.

Na pogreb tudi Nataša Pirc Musar in Robert Golob

V prihodnjih dneh se bodo v Rim stekale množice vernikov, ki se bodo želeli posloviti od papeža ali ga pospremiti na zadnji poti proti baziliki Marije Snežne. O številkah lahko za zdaj ugibajo, referenca je lahko slovo od prav tako priljubljenega papeža Janeza Pavla II., ki so ga pokopali pred 20 leti. Njegov pogreb je tako ali drugače pospremilo štiri milijone vernikov in je bil eno od največjih srečanj svetovnih voditeljev v zgodovini.

Italijanska vlada je po smrti papeža Frančiška odredila žalovanje. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Tudi tokrat pričakujejo visoke goste z vsega sveta, zaradi česar v Rimu, kjer se je včeraj začelo petdnevno žalovanje, veljajo poostreni varnostni ukrepi. Prihod so med prvimi potrdili argentinski predsednik Javier Milei, pa tudi ameriški in francoski predsednik, Donald Trump ter Emmanuel Macron. Udeležila se ga bosta predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik evropskega sveta António Costa. Iz posameznih članic so potovanje v Rim napovedali nemški kancler Olaf Scholz in predsednik države Frank-Walter Steinmeier, poljski predsednik Andrzej Duda, prav tako predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in slovenski premier Robert Golob.

S soprogo se bo pogrebnih slovesnosti udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je potrdil njegov svetovalec. Ne bo pa ruskega predsednika Vladimirja Putina, čigar potovanja omejuje nalog za pridržanje mednarodnega kazenskega sodišča.