Ko umre papež, svet začne ugibati, kdo bo njegov naslednik

Ni ga omembe vrednega medija na tem svetu, ki se ne bi lotil spraševanja o tem, kdo med škrlatnimi knezi bi lahko po pogrebu ter po posvetovanjih in konklavu vstopil v apostolsko palačo nad Trgom svetega Petra v Rimu. Nihče ne ve zagotovo, kaj se bo zgodilo, vsi pa ugibajo, kdo bo izbranec, veliko je takih, ki stavijo. Če vprašate katerega od kardinalov, vam pove, da nima pojma, pa čeprav sodeluje v postopku iskanja in je – kdo ve – morda tudi na katerem izmed širših ali celo ožjih seznamov ljudi, ki jim pravijo »papabili«, torej godni za to, da postanejo papež.

Povedo vam tudi, da o vsem tem absolutno odloča Sveti duh, samo on menda ve, kako se bodo odločali kardinali. Ker pa so tudi kardinali ljudje iz mesa in krvi in jim prerivanje in plezanje nista tuji, v Vatikanu in povsod po svetu, kjer imajo kakšnega kardinala, že vsaj od februarja, ko so rajnkega papeža Frančiška odpeljali v kliniko Gemelli, potekajo posvetovanja. Morda celo kakšno pogajanje kmalu pride na vrsto. Po smrti je vse skupaj še veliko bolj napeto, pa čeprav je do konklava, ki se bo začel najkasneje 10. maja, še nekaj časa. Vse kar vre od pričakovanj, poleg vernikov si tega ali onega izbranca obetajo predvsem politiki in veliki poslovneži, ki radi vplivajo na množice tudi s pomočjo verskih voditeljev.