Zdravstvene težave glasbene legende

Sedemdesetletni britanski pevec in bobnar Phil Collins, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih navduševal z uspešnicami I Wish It Would Rain Down, Easy Lover, One More Night, In The Air Tonight in Sussudio, je pred turnejo The Last Domino? s skupino Genesis, ki je bila zaradi pandemije prestavljena na letošnjo jesen, razkril, da zaradi pešajočega zdravja komaj še drži bobnarske palice. Slabo zdravje ga je prisililo, da mora sedeti tudi med nastopi v živo.



V intervjuju za oddajo Breakfast na BBC je priznal, da so mu fizične spremembe, s katerimi se spoprijema, povzročile frustracije. Leta 2009 je namreč moral na operacijo hrbta in leta 2015 ponovno, kar je pustilo posledice na njegovem živčnem sistemu. Ko se je nato po desetletju vrnil na odre v okviru solo turneje Not Dead Yet, je padel v londonski hotelski sobi in od tedaj hodi s palico, trpi pa tudi zaradi sladkorne bolezni.



Prihajajoča turneja skupine Genesis v Veliki Britaniji, ZDA in Kanadi, prva po 14 letih, naj bi bila njihov dokončni odhod – po 54 letih. Collins je dejal, da ni prepričan, da se bo še kdaj podal na turnejo. »Vsi smo stari, kolikor smo, če rečem zase, ne vem, ali si želim še kdaj iti na pot,« je povedal za BBC. Je pa osemkratni dobitnik glasbene nagrade grammy hkrati vesel, ker bo nastopil s sinom Nicom, četudi ne bosta igrala skupaj. Collins bo tokrat le pel.



Zadnje leto dni je bil glasbenik v središču zanimanja medijev zaradi že drugega razhoda z nekdanjo ženo Orianne Cevey, mamo Nicolasa in Matthewa, ki slovi kot ljubiteljica glamurja in je rada v središču družabnega življenja. Uradno sta se ločila že leta 2008.



Zvezdnika je to prizadelo in je iskal uteho v alkoholu, moral je plačati tudi 25 milijonov funtov, zaradi česar se je ločitev zapisala v zgodovino kot ena od britanskih najdražjih. Leta 2015, ko se je Orianne ločila od novega moža, sta si s Collinsom dala še eno priložnost.



Lani se je med njima vnovič vnela vojna, Collins jo je poskusil prisilno izseliti iz hiše na Floridi, kjer je zamenjala vse ključavnice, Orianne pa se je vmes v Las Vegasu poročila z mlajšim Thomasom Batesom. Januarja sta z Batesom le zapustila floridsko nepremičnino, ki jo je Collins prodal za okoli 33 milijonov evrov, Orianne pa se zdaj bori za polovico njene vrednosti.

