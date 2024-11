Keira Knightley se vrača kot žena, vohunka in profesionalna morilka

Keira Knightley se vrača. 5. decembra bo na Netflixu premiero doživela britanska televizijska serija Black Doves (Črne golobice), gre za vohunski triler, ki ga je ustvaril Joe Barton. Zgodba govori o ženi laburističnega politika, ki pa ima skrivno življenje, saj je vohunka in profesionalna morilka. V filmu je kar nekaj zelo senzualnih scen. »Golota v filmu mi ni nikoli predstavljala težav,« pravi Keira Knightley.

Uspešne 39-letne igralke že kar nekaj časa ni bilo v javnosti, saj je živela odmaknjeno družinsko življenje. Poročena je z glasbenikom Jamesom Rightonom in imata dve hčerki, stari sta devet in pet let. Blestela je v filmih, kot so Prevzetnost in pristranost, Ana Karenina, Pirati s Karibov, Colette, Pravzaprav ljubezen, Pokora, Doktor Živago in bila je kar dvakrat nominirana za oskarja. Prvič je v filmu Zadeni kot Beckham nastopila pri 17 letih. »Zdaj zelo previdno izbiram nove projekte, saj se želim posvetiti vzgoji svojih dveh hčerk.«

Kot je povedala za Sunday Times, se je iz sveta filma umaknila tudi zato, ker so jo rumeni mediji ves čas obsojali – da je presuha, preveč hladna, preveč snobovska. »Ko sem bila še zelo mlada, me je vse to zelo prizadelo, saj so bili neusmiljeni.« Čeprav ima skrbne starše, se je pri 22 letih psihično povsem zrušila, pomagala ji je šele terapija. »Imela sem tudi srečo, ker sta me oba moja bivša fanta – Jamie Dornan in Rupert Friend – zelo podpirala in mi stala ob strani, ko je bilo najhuje. Takrat se o psihičnih težavah še ni govorilo tako glasno kot danes, bile so tabu.« Spregovorila je tudi o svojem soigralcu v filmih Pirati s Karibov Johnnyju Deppu.

Povedala je, da je bil krasen, zelo zabaven in prijazen, a je vedno zamujal na snemanja. »Nikoli več ne bi nastopila v podobni filmski franšizi – ure in ure smo preživeli na snemanju, leta mojega življenja so šla mimo, sploh nisem vedela, kaj snemamo, kako dolgo snemamo …«

Imela je idilično otroštvo, rodila se je v Londonu, njen oče je igralec, mama pisateljica. Svojima hčerkama bo odsvetovala igralsko pot, saj je prenaporna. »Sicer pa se bosta odločili sami. Nujno se mi zdi predvsem to, da končata univerzo. Diploma je nujna, še posebej če si ženska, drugače te v tem krutem svetu lahko hitro prepričajo, da si neumna.«

Nekaj časa je bila tudi obraz modne znamke Chanel in ima oblikovalca Karla Lagerfelda v lepem spominu. »Znal je biti krut, a mene je vzljubil. Bil je zabaven in neskončno talentiran.« Kmalu bo stara 40 let in pravi, da se ji zdi, da so pred njo najsrečnejša leta.