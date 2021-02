Zgodovinski mejnik namesto poslovne kariere

Enaintridesetletna francoska jadralka Clarisse Crémer je predvčerajšnjim postala najhitrejša ženska na jadralski dirki okoli sveta Vendée Globe. Zgodovinski mejnik je postavila v 87 dneh, dveh urah in 24 minutah, s tem pa za dobrih sedem dni presegla čas prejšnje rekorderke, Britanke Ellen Mac­Arthur, ki je enak podvig dosegla pred natanko 20 leti v 94 dneh in štirih urah.

Ta je po poročanju CNN naslednici čestitala za rekord: »Bilo te je krasno videti na ciljni črti. To je res izreden podvig. Dobro opravljeno delo!«



Clarisse Crémer je na letošnji dirki, deveti po vrsti, ki se je je na startu 8. novembra udeležilo 33 tekmovalcev, pristala na 12. mestu v skupnem seštevku. Kot absolutni zmagovalec je prvi priplul na cilj njen rojak Yannick Bestaven. Zmagal je zaradi časovnega bonusa 10 ur in 15 minut, ki ga je dobil za pomoč pri reševanju tekmeca Kevina Escoffiera, čigar plovilo se je ob udarcu velikega vala prepolovilo in potopilo v razburkanem morju pri Rtu dobrega upanja na jugu Afrike.



»Vemo, da je ženska na oceanu nekaj drugega kot na kopnem. Toda to je mešana dirka in šport, pri katerem gre za tekmo s prostranostjo oceana. Na morju sem jadralka in ne razmišljam, ali je tisti pred menoj moški ali ženska,« je o tekmovanju, ki je zahteven podvig, bitka z morjem in samim sabo, tudi ekstremnimi viharji in osamljenostjo, povedala Clarisse Crémer.



Medtem ko je Ellen MacArthur od mladosti sanjala o jadralskem tekmovanju okoli sveta, je Clarisse Crémer o tem začela razmišljati šele pred kratkim. Diplomantka pariške elitne poslovne šole HEC, ki se je dodatno izobraževala v ZDA in je z očetom ustanovila avanturistično agencijo Kazaden, je naposled obrnila hrbet poslovni karieri in se podala na morje.



Pridružila se je fantu in bodočemu možu Tanguyju Le Turquaisu ter se iz Pariza preselila v Bretanjo. On je v njej vzbudil strast do tekmovanj po oceanih, in ko mu je pomagala ter ga podpirala pri podvigih, je začela sanjati, da bi prečkala Atlantik. Na prvi samostojni čezoceanski regati Minitransat leta 2017 je zasedla drugo mesto, njeno prvo samostojno tekmovanje v razredu Imoca 60 je bilo Vendée-Arctique-Les Sables-d'Olonne lani poleti, na katerem je končala na 12. mestu.



Čeprav je komajda pristala, je zdaj, ko je z jadrnico bolj suverena, videti odločena, da bo vse skupaj ponovila. »Če bi se lahko ponovno odpravila okoli sveta, bi se,« je dejala članica ekipe Banque Populaire.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: