Življenje ljudske novinarke je resno ogroženo

»Zhan je visoka 177 centimetrov in tehta manj kot 40 kilogramov. Morda ne bo preživela hladne zime, ki se bliža. Upam, da si jo bo svet zapomnil takšno, kakršna je bila.« S temi besedami je brat nekdanje kitajske odvetnice Zhang Zhan, ki se je ob izbruhu novega koronavirusa prelevila v ljudsko novinarko, njeno trenutno stanje opisal na twitterju in priložil fotografijo. Na njej je videti mlado žensko v rožnati jakni, ki stoji ob reki, na njenem obrazu je zadržan nasmeh. Osemintridesetletnica, ki je bila obsojena na štiri leta zapora zaradi »klevetanja in povzročanja težav«, zdaj že nekaj mesecev gladovno stavka.

Zhang Zhan je februarja 2020, ko je že bilo znano, da ima virus, ki je izbruhnil v Wuhanu, pandemične razsežnosti, vzela telefon in odpotovala v to kitajsko mesto. V vlogi ljudske novinarke se je sprehodila do mestnih oblasti, obiskala bolnišnice, krematorij in tudi povsem navadne ljudi ter snemala, kako se spopadajo z virusom. Posnetke je objavila na družbenih omrežjih, dala je tudi nekaj intervjujev za tuje medije.

Tri mesece pozneje so jo zaprli in obsodili na zaporno kazen pod obtožbami, ki jih kitajske oblasti, kot je poročal Guardian, pogosto uporabijo za utišanje državljanov, ki se ne strinjajo z njimi. S tem so posredno utišale tudi številne druge ljudske novinarje, ki so podobno kot Zhang Zhan šli na ulice in snemali, kaj se dogaja.

»Protikitajska politična manipulacija«

Da je njeno stanje resno, zdaj znova opozarja njena družina in kliče na pomoč nevladne organizacije za varstvo človekovih pravic. Amnesty International je kitajske oblasti pozval, naj jo nemudoma izpustijo, da bo lahko dobila ustrezno zdravstveno oskrbo. »Zhang Zhan sploh ne bi smela biti v zaporu, zdaj pa vse kaže, da bi tam lahko celo umrla,« so opozorili in dodali, da če se bo to zgodilo, bo kri na rokah predstavnikov kitajske oblasti. Ti stanja shirane 38-letnice niso hoteli komentirati, so pa pozive skupin za človekove pravice zavrnili kot »protikitajsko politično manipulacijo«. »Kitajska je pravna država. Kdor krši zakon, mora biti po zakonu tudi kaznovan,« je v njihovem imenu dejal javni govorec ministrstva za zunanje zadeve na eni od rednih novinarskih konferenc.

V zaporu so jo na silo hranili, toda njeno stanje je zdaj tako resno, da ne more več stati na nogah ali dvigniti roke brez pomoči, so poročali Novinarji brez meja ter tudi oni pozvali k ukrepanju, preden bo prepozno. Viri blizu AFP pa so poročali, da je družina prosila za možnost obiska v zaporu, vendar ni dobila nobenega odgovora. Družina tudi ni dosegljiva za novinarje.

Zhang Zhao je sicer ena od štirih ljudskih novinarjev, ki so jih zaprli zaradi poročanja iz Wuhana. Kot so poudarili pri Amnesty International, so bili ti poročevalci edini necenzurirani vir informacij iz prve roke o izbruhu virusa na Kitajskem.